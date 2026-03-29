Танк КНДР отримав систему активного захисту: що про неї відомо

У Північній Кореї стверджують, що система захисту працює на 100 відсотків.

Оборонно-промисловий комплекс КНДР випробував свою розробку комплексу активного захисту броньованої техніки, пише військовий портал "Мілітарний".

Як повідомив оглядовий проєкт KPA_bot, систему протестували у Науково-дослідницькому інституті бронетанкової зброї Академії національних оборонних наук за участі диктатора Кім Чен Ина.

У КНДР стверджують, що ефективність випробуваного активного захисту досягає 100%. "На оприлюднених кадрах зафіксовано обстріл тестової бойової машини протитанковими ракетами різних типів", - зазначили автори.

Відео дня

"Зокрема, продемонстровано ураження в бортову проєкцію з ПТРК Bulsae-3, який вважається копією російського "Корнета". Також здійснювався обстріл у верхню півсферу ракетою, схожою на Bulsae-4", - йдеться у статті.

Додається також, що випробувальною платформою виступив новітній північнокорейський танк M-2020 (2024).

"Насправді точна назва танка невідома – його назвали так за датою його першої демонтрації у 2020 році. Характеристики нової бойової машини міжнародній спільноті теж залишаються невідомими", - додали автори, описуючи танк.

За зовнішнім виглядом танк нагадує суміш російської "Армати" та американського Abrams. Аналітики припускають, що машина має класичне бойове компонування, екіпаж з чотирьох осіб, є боєкомплект першої черги, який розміщений у ніші за баштою, там же розміщені вишибні панелі.

Ймовірно, екіпаж розміщується аналогічно до американського Abrams: ліворуч у башті розміщений заряджальник. Таке розміщення дає змогу зручніше працювати з боєкомплектом у ніші за баштою. Командир і навідник розміщені в башті ліворуч. У командира є комбінований приціл, спостереження здійснюється поворотом усієї башточки, тобто прилад не є панорамним. Навідник має схожий прицільний засіб.

М-2020 (2024) додатково оснащується 30-мм автоматичним гранатометом та пусковою установкою на дві протитанкові ракети, яка, найімовірніше, має два положення: похідне і бойове.

"На танк встановлений комплекс активного захисту, на бортах башти є два датчики лазерного опромінення і чотири РЛС. Для руйнування атакуючого боєприпасу можна помітити 12 контрбоєприпасів, що забезпечують кругову оборону бойової машини", - додали аналітики.

Розміщення радарів та ракет на М-2020 (2024) віддалено нагадує китайський КАЗ серії GL: "Танк, імовірно, повторює напрацювання його попередника під назвою Сонгун-915, який, на думку деяких експертів, відповідає рівню радянських модифікацій Т-72".

"Корейський танк отримав гладкоствольну 125-мм гармату і двигун потужністю 1200 кінських сил. На навчаннях був продемонстрований динамічний захист бортів та башти. Як вважається, він розрахований на протидію тандемним боєприпасам. Крім того, МТВ танка, як і ніша за баштою, прикриті протикумулятивними решітками", - написали оглядачі.

Зброя КНДР - більше новин

Нагадаємо, що Північна Корея провела випробування потужного твердопаливного двигуна для ракети, яка потенційно може загрожувати США. Максимальна потужність двигуна становить 2500 кілотонн, що перевищує показник у 1971 кілотонну, зафіксований під час аналогічних випробувань твердопаливного двигуна у вересні.

Випробування було проведено в рамках п'ятирічної програми військової ескалації країни. Цілі плану включають модернізацію "засобів стратегічного удару". Це включає міжконтинентальну балістичну ракету, що здатна нести ядерні боєголовки і націлена на континентальну частину США.

Окрім того, армія Північної Кореї отримала 50 нових 600-мм реактивних систем залпового вогню. Не виключено, що ракети на цих установках можуть мати ядерну бойову частину. Ці пускові установки на випробуваннях наприкінці січня. Тоді було запущено чотири ракети – вони уразили ціль, розташовану на відстані 358,5 км.

