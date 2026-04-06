Найближчий союзник Ірану намагається відмежуватися від нього, – CNN

Північна Корея, можливо, намагається дистанціюватися від Ірану, з яким вона традиційно підтримувала дружні відносини. Про це заявило південнокорейське розвідувальне агентство, пише CNN.

За словами південнокорейського депутата Пак Сон Вона, Національна розвідувальна служба Південної Кореї вважає, що КНДР досі не постачала Ірану жодної зброї чи матеріалів.

Є й інші ознаки того, що Пхеньян намагається зберегти певну дистанцію. Так, наприклад, він не надіслав співчуття після вбивства колишнього верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї і не привітав Моджтабу Хаменеї з призначенням на посаду нового лідера.

Депутат вважає, що це може бути спробою "забезпечити новий дипломатичний простір" напередодні очікуваного саміту між президентом США Дональдом Трампом і лідером Китаю Сі Цзіньпіном у травні.

Інший депутат, Лі Сонквон, додав, що Північна Корея, схоже, утримується від прямої критики Трампа напередодні зустрічі.

Раніше в лютому лідер Північної Кореї Кім Чен Ин заявив на дев'ятому з'їзді Трудової партії, що "немає причин не ладити зі США", сигналізуючи про те, що він, схоже, коригує свої заяви, прагнучи зберегти добрі відносини з Трампом, сказав Пак.

Національна розвідувальна служба також встановила, що Північна Корея стикається зі значними економічними труднощами внаслідок конфлікту на Близькому Сході, включаючи проблеми з постачанням промислових матеріалів, зростання цін і різке погіршення валютного курсу.

За даними Reuters, Іран і Сполучені Штати отримали план припинення військових дій, який може набути чинності в понеділок і відновити доступ до Ормузької протоки.

Водночас WSJ пише, що Туреччина, Єгипет і Пакистан у ролі посередників поки що не змогли знайти рішення щодо припинення війни між Іраном і США. Іран не готовий відмовлятися від своїх ключових вимог і відхилив пропозицію США тимчасово припинити вогонь в обмін на відкриття Ормузької протоки. Крім того, Тегеран відмовився провести пряму зустріч з американськими посередниками в Ісламабаді (столиця Пакистану) найближчими днями.

Вас також можуть зацікавити новини: