З конституції КНДР тихцем зник ключовий пункт про Південну Корею

Переглянута конституція посилює владу Кім Чен Ина над ядерним арсеналом Північної Кореї, чітко передаючи йому командні повноваження.

Північна Корея більше не декларує своєю метою об'єднання з півднем Корейського півострова. Як пише Newsweek, донедавна конституція КНДР стверджувала, що вона поширюється на весь Корейський півострів, а возз'єднання було заявленою метою Пхеньяна протягом десятиліть.

Але тепер усе змінилося. Пункт про те, що Північна Корея прагне "возз'єднання батьківщини", більше не фігурує в останній версії конституції.

Цей перегляд є першим випадком, коли Північна Корея додала територіальний пункт до своєї конституції, яка, як вважається, була ухвалена на засіданні законодавчих органів країни у березні.

Це відбувається на тлі того, що політика Пхеньяна щодо Сеула останніми роками стала більш ворожою, відкидаючи неодноразові заклики до діалогу президента Південної Кореї Лі Дже Менга.

Зазначається, що переглянута конституція також посилює владу Кім Чен Ина над ядерним арсеналом Північної Кореї, чітко передаючи йому командні повноваження. Ця формалізація підкріплює погляд Вашингтона на Пхеньян як на постійну ядерну державу, а не як на тимчасову, яка веде переговори щодо денуклеаризації. Ця реальність, ймовірно, ще більше зміцнить позицію США та Південної Кореї щодо стримування, включаючи протиракетну оборону, спільні військові навчання та розширені ядерні зобов'язання.

Як повідомляв УНІАН, лідер Північної Кореї Кім Чен Ин назвав молодь ключовою силою для виконання завдань Трудової партії Кореї та агітував її до війни в Україні на боці РФ.

Кім заявив, що молодь є "авангардом" у просуванні державних цілей, назвавши її ключовою силою для виконання партійних рішень. Він закликав до жорсткішої організації та ідеологічної дисципліни.

У листі, опублікованому в п'ятницю, правляча Робітнича партія прямо пов'язала лояльність молоді з участю Пхеньяна у війні в Україні, заявивши конгресу, що молоді солдати, відправлені на закордонні операції, "перетворилися на бомби та полум'я", захищаючи честь країни.

