Північна Корея офіційно дозволила ядерний удар у відповідь у разі вбивства Кім Чен Ина

Лідер КНДР Кім Чен Ин вніс зміни до конституції Північної Кореї, згідно з якими збройні сили повинні завдати ядерного удару у відповідь у разі вбивства диктатора. Про це пише Daily Mail.

Причиною для цього кроку стало вбивство верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї та кількох його найближчих радників на початковому етапі спільних американо-ізраїльських атак на Тегеран.

Як зазначили у Національній розвідувальній службі Південної Кореї, конституційна поправка була прийнята під час першої сесії 15-ї Вищої народної асамблеї, яка відкрилася в Пхеньяні 22 березня.

"Зміни формалізують процедури ядерного удару у випадку, якщо Кім буде вбитий або втратить здатність керувати збройними силами країни. Згідно з переглянутою статтею 3 закону про ядерну політику Північної Кореї, у разі загрози ворожих атак системі ядерного командування та управління країни буде "автоматично та негайно" завдано ядерного удару у відповідь", - підкреслили у Daily Mail.

За словами аналітиків, таке рішення, швидше за все, відображає глибоке занепокоєння всередині режиму після успішних ударів США та Ізраїлю по вищому керівництву Ірану.

Водночас експерт з північнокорейських студій у Сеульському університеті Кукмін Андрій Ланков наголосив, що Пхеньян, можливо, ретельно вивчив атаки на Тегеран та сприйняв їх як суворе попередження.

Він зазначив, що режим КНДР, ймовірно, був занепокоєний швидкістю та точністю, з якими було завдано ударів по військовому та політичному керівництву Ірану.

На думку експертів, такі зміни мають на меті забезпечити Північній Кореї можливість завдати руйнівного ядерного удару навіть у тому разі, якщо сам Кім загине на початку війни.

Daily Mail нагадало, що Кім дуже переймається своєю особистою безпекою та постійно перебуває в оточенні охоронців. Також диктатор уникає польотів, коли це можливо, і замість цього подорожує у добре броньованому приватному поїзді, який оснащений сучасними системами безпеки.

"Будь-яка спроба вбивства Кіма, ймовірно, буде значно складнішою, ніж удари, здійснені в Ірані, через надзвичайну ізольованість Північної Кореї від зовнішнього світу. Кордони країни залишаються фактично закритими, а невелика кількість іноземних дипломатів, гуманітарних працівників та бізнесменів, яким дозволено в’їжджати до країни, перебуває під постійним наглядом та суворими обмеженнями", - пояснили у публікації.

Аналітики додали, що тип збору розвідданих, який, як повідомляється, використовується в Ірані, буде набагато важче повторити у Північній Кореї через обмежені мережі відеоспостереження та жорстко контрольований внутрішній інтернет.

Професор Ланков сказав, що якщо керівництво Північної Кореї вважатиме, що режиму загрожує знищення, військові командири, відповідальні за запуск ядерної зброї, майже напевно виконаують накази про завдання удару у відповідь.

Він вважає, що будь-який удар у відповідь, швидше за все, буде спрямований проти США, а не проти Південної Кореї, яка, на його думку, не становить реальної загрози самостійного нападу на Північну Корею.

