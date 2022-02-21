Терміни повернення в Росію підрозділів військ, за словами глави Генштабу, "в чималому буде залежати також і від західних колег".

Підрозділи російських військ залишаться на навчаннях в Білорусі стільки часу, скільки зажадає об'єктивна необхідність. Тільки після цього вони повернуться в місця постійної дислокації.

Про це заявив на брифінгу для військових аташе начальник Генерального штабу Збройних сил Білорусі генерал-майор Віктор Гулевич, пише ТАСС.

Він також повідомив, що в Мінську вважають політику НАТО з розширення на схід "агресивною".

"Підрозділи Збройних сил Росії повернуться в свої пункти постійної дислокації тільки тоді, коли в цьому з'явиться об'єктивна необхідність і коли ми це самі визначимо. Це суто наша внутрішня справа", - підкреслив глава Генштабу.

Терміни повернення в Росію підрозділів військ, за словами Гулевича, "в чималому буде залежати також і від наших західних колег".

"Сили і засоби, які були розміщені в східноєвропейському регіоні, в тому числі поблизу державного кордону Республіки Білорусь, є одним з факторів, що впливають на подальший розвиток ситуації", — зазначив він.

Білорусь, за словами начальника Генштабу, вважає політику НАТО з розширення на схід "агресивною і необґрунтованою", у зв'язку з нею ймовірність збройного конфлікту підвищується. Гулевич також зазначив, що Білорусь "має право вимагати відведення створених угруповань військ США і окремих країн — членів НАТО від кордонів республіки Білорусь і Союзної держави, і забезпечити контроль виведення військ заходами верифікації".

Нагадаємо, що самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко і глава Російської Федерації Володимир Путін вирішили продовжити спільні військові навчання "через військову активність біля кордонів і загострення на Донбасі".

Генеральний секретар Організації Північноатлантичного договору Єнс Столтенберг вважає, що продовження військових навчань підтверджує підготовку РФ до вторгнення в Україну.

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