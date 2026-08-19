Наразі вважається, що загрози Греції від Ірану немає.

Через загрозу для важливої військової бази США на острові Крит Греція може перекинути туди одну з батарей Patriot. Про це з посиланням на джерела повідомило видання Kathimerini.

Необхідність посилити захист цього важливого для США середземноморського об'єкту виникла через погрози з боку Ірану, який заявив про готовність до ударів по базам США у Європі. ЗРК Patriot, який планується перекинути, березня розгорнутий на острові Карпатос.

У міністерстві оборони Греції вивчають ризики ескалації на Близькому Сході та потенційну можливість ударів Ірану по об’єктах у Європі, які використовуються американськими військовими. За даними джерел, якщо грецькі військові оцінять загрозу для бази ВМС як значну, комплекс можуть передислокувати для посилення протиповітряної оборони цього району. Наразі у Греції не вважають, що країна перебуває під підвищеною загрозою. Також джерела журналістів зазначили, що Греція ще має свої канали зв'язку з Іраном, зокрема, і через Міністерства закордонних справ.

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У північній частині країни також можуть розмістити ще одну батарею Patriot, як це було нещодавно за запитом Болгарії. Для цього Болгарія має повторно звернутися з відповідним проханням.

Погрози Ірану атакувати американські бази в Європі - що відомо

Нагадаємо, що виданню Financial Times стало відомо, що Іран розглядає можливість ударів по американських військових об'єктах у Європі, зокрема, по американській базі у Болгарії. Це може статися у разі поновлення масштабних атак на Іран. Під ударом можуть також опинитись підводні волоконно-оптичні кабелі в районі Ормузької протоки.

Представник НАТО розповів CNN, що Альянс готовий відреагувати на будь-яку загрозу Європі, зокрема і з боку Ірану. Як приклад готовності до дій нагадується про перехоплення іранських ракет, запущених у бік Туреччини раніше цього року.

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