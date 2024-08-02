Кількість машин для відправки ще обговорюється.

Сполучені Штати готуються відправити додаткову бойову авіацію на Близький Схід у відповідь на погрози Ірану та його ставлеників у Газі, Лівані та Ємені атакувати Ізраїль найближчими днями, щоб помститися за смерть лідера ХАМАС Ісмаїла Ханії цього тижня. Про це повідомляє The New York Times із посиланням на неназваних американських чиновників.

Зазначається, що американські сили на Близькому Сході вживають "необхідних заходів", щоб підвищити боєготовність і захистити війська США та союзників від будь-яких загроз з боку Ірану або ополчення, яке підтримує Тегеран.

"Скільки літаків відправити, ще обговорюється, як і остаточні погодження від високопосадовців, включаючи міністра оборони Ллойда Остіна. Офіційні особи заявили, що прагнуть уточнити американську відповідь, щоб якнайшвидше надіслати достатню кількість літаків потрібних типів, щоб допомогти захистити Ізраїль, не створюючи ескалації конфлікту", - йдеться у матеріалі. Відео дня

Автори підкреслюють, що будь-яка додаткова повітряна потужність може мати вирішальне значення. Так, Іран випустив понад 300 безпілотників і ракет проти Ізраїлю під час великої атаки в квітні, але лише кілька пройшли, завдавши лише незначної шкоди. Реактивні літаки ВПС США, що базуються в Йорданії та Саудівській Аравії, координували дії з винищувачами ВПС Франції, Йорданії та Великобританії, щоб збити понад 80 безпілотників.

"Іран інформував про цей удар заздалегідь, давши Пентагону достатньо часу для переміщення додаткових бойових літаків і кораблів ВМС, у той час як американське командування домовилося про доступ до повітряного простору для дії винищувачів і координувало батареї протиповітряної оборони на землі, щоб допомогти захистити Ізраїль. Незрозуміло, чи матиме Ізраїль та його союзники стільки часу, щоб підготуватися до будь-якого нового раунду великих атак Ірану", - цитує видання американських посадовців.

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За даними The New York Times, днями верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї наказав завдати удару по Ізраїлю у відповідь на вбивство в Тегерані лідера ХАМАС Ісмаїла Ханії.

Видання зазначило, що іранське військове командування розглядає можливість ще однієї комбінованої атаки дронів і ракет на військові об'єкти поблизу Тель-Авіва і Хайфи, але намагатиметься уникати ударів по цивільних об'єктах.

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