Криголами проекту 22220 оснащують двореакторною атомною енергетичною установкою "‎РИТМ-200"‎.

6 листопада в Санкт-Петербурзі на підприємстві "Балтийский завод" провели церемонію спуску на воду п'ятого атомного криголаму проекту 22220, який отримав назву "Чукотка".

Як повідомляють російські ЗМІ, головними завданнями таких криголамів є обслуговування Північного морського шляху - головної судноплавної магістралі РФ в Арктиці та проведення арктичних експедицій. Криголам "Чукотка" було закладено 16 грудня 2020 року. Раніше повідомлялось, що його хочуть ввести в експлуатацію у 2026-му.

Перше таке судно - "Арктика" - ввели в експлуатацію у 2020 році. Воно запам’яталося тим, що у лютому 2020-го на ньому вийшов з ладу один з двох правих гребних електродвигунів. Замінили його лише через рік, вже після льодових випробувань судна.

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Відомо, що криголами проекту 22220 оснащують новою двореакторною атомною енергетичною установкою "‎РИТМ-200". Загалом це найбільші і найбільш потужні криголами у світі.

Довжина судна складає 173 м, а ширина - 34 м. Формально автономність плавання криголамів проекту 22220 складає 7 років (обмежена потребою перезавантажити паливо), однак з урахуванням запасів провізії вона є значно меншою і дорівнює 6 місяцям. До складу екіпажу входять 54 особи.

Російські криголами

В майбутньому Москва хоче отримати ще більший і ще потужніший атомний криголам, відомий як "‎Лидер". Передбачається, що довжина "гіганта" складе 209 м, а його ширина буде дорівнювати майже 48 м.

Криголам хочуть використовувати, зокрема, для забезпечення цілорічної навігації Північним морським шляхом та проведення експедицій в Арктику. Велика ширина корпусу дозволить проводити великотоннажні судна. Вести криголам в експлуатацію хочуть у 2030 році.

Також нагадаємо, що у цьому році росіяни вивели в море "‎бойовий криголам", який отримав назву "‎Иван Папанин"‎.

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