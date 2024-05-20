Універсальний атомний криголам "Росія" проєкту 10510 було закладено ще у 2021 році.

Атомний криголам "Росія", будівництво якого зараз ведуть на комплексі "Зірка" на Далекому Сході, має бути побудований орієнтовно до 2030-го. Про це заявив перший віце-прем’єр Росії Денис Мантуров.

"І, звичайно, найпотужніший криголам, який сьогодні будується на "Зірці", єдиний у своєму роді у світі – 120 мегават – "Росія", який має бути теж побудований орієнтовно до 2030 року", – наводять його слова росЗМІ.

Вони піднесли цю новину як привід для гордості, однак насправді все не настільки оптимістично. Справа в тому, що судно заклали ще у 2021-му і вже зараз можна казати, що перед нами черговий довгобуд.

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Варто нагадати, що завершити роботи та здати судно раніше планували у 2027 році. Вочевидь, тепер його добудова де-факто намічена на невизначений термін.

Криголами проєкту 10510 – довідка

Криголами проєкту 10510 "Лідер" позиціонують як універсальні атомні криголами потужністю 120 МВт з ядерною силовою установкою.

Головними завданнями цих суден стане забезпечення цілорічної навігації Північним морським шляхом та проведення експедицій в Арктику. За рахунок збільшеної ширини корпусу передбачається проведення великотоннажних суден.

Довжина "Лідера" буде перевищувати 200 м, до складу екіпажу увійде 127 людей. Автономність плавання криголаму складе 8 місяців (за запасами провізії). Окрім "Росії" планують побудувати ще 2 судна проєкту 10510.

Російські криголами – останні новини

Нагадаємо, у лютому в Санкт-Петербурзі загорівся пришвартований там криголам "Єрмак". Як заявляли російські чиновники, судно на той момент вже не експлуатували і воно підлягає утилізації.

А минулого року у російському Мурманську раптово спалахнув атомний контейнеровоз-криголам "Севморпуть". Як тоді зазначалось, вогонь охопив 30 кв. метрів на контейнеровозі.

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