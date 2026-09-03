Фонд відбудови США та України профінансує до кінця року ще щонайменше два проєкти

Фонд наразі розглядає інвестиції в енергетичну інфраструктуру, телекомунікації та критичні мінерали.

Американо-український інвестиційний фонд відбудови планує до кінця 2026 року профінансувати щонайменше два нові проєкти в Україні. Проте їхня кількість може бути більшою, повідомив УНІАН заступник міністра економіки та довкілля Єгор Перелигін.

За його словами, один проєкт Інвестиційний фонд уже профінансував та реалізував. Йдеться про оборонну компанію Sine Engineering, яка працює з радіотехнологічними модулями для протидії російським силам.

Заступник міністра зазначив, що для виконання заявлених планів Американо-український інвестиційний фонд має профінансувати ще щонайменше два проєкти до кінця року.

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"Гарантовано, що до кінця року буде профінансовано мінімум ще два проєкти. Чесно кажучи, у мене оптимізм, що буде більше", - сказав Перелигін.

За його словами, наразі фонд розглядає низку проєктів у кількох стратегічних сферах. Серед них енергетична інфраструктура, зокрема видобуток, телекомунікації та критичні мінерали.

Загалом станом на сьогодні до Інвестиційного фонду надійшло приблизно 300 проєктів, з яких приблизно 60% в енергетиці.

Угода про надра України – головні новини

США і Україна підписали угоду про доступ до українських природних ресурсів, за якою держави створюють Інвестиційний фонд з відбудови України. Угода передбачає рівноправне партнерство США та України: фонд створюється 50/50, і жодна зі сторін не матиме вирішального голосу, а наповнюватиметься він доходами виключно з нових ліцензій.

Минулого року американська делегація здійснила перший візит на об'єкти, що можуть стати стартовими проєктами для Інвестиційного фонду відбудови України.

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