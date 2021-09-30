Карибська острівна держава Барбадос вирішила перестати бути монархією і перетворитися на республіку.

Карибська держава Барбадос оголосила про свою остаточну незалежність від Великої Британії - замість британської корони країною керуватиме президент.

Про це повідомляє CNW.

29 вересня парламент цієї карибської держави одноголосно 25 голоси виступив за внесення поправок до Конституції, які перетворять країну з конституційної монархії на парламентську республіку.

За словами прем'єр-міністра Міа Моттлі, нового президента приведуть до присяги 30 листопада. Ним стане Сандра Мейсон, яка була призначена Єлизаветою II генерал-губернатором Барбадосу (офіційним представником королеви). Після цього буде прийнята нова Конституція.

Читайте такожРіанна показала сонячне фото з БарбадосуМоттлі зазначила, що Барбадос йшов до республіканської форми правління понад 20 років, але досяг цієї мети, щоб самостійно розв'язувати свої питання. Міняти свою назву країна при цьому не збирається.

Лідер місцевої опозиції єпископ Джозеф Атерлі підтримав перехід від монархії до республіки, але розкритикував владу країни - мовляв, вони вчинили це не зовсім законним шляхом і в не найвдаліший час - під час пандемії коронавірусу.

Нагадаємо, що Бабрадос був колонізований англійцями ще за короля Джеймса I у 1625 році. Але в 1966 році країна здобула незалежність, зберігши управління з Лондона.

Як вже повідомляв УНІАН, незалежності від королеви домагається і Шотландія. Лідер місцевих націоналістів і глава уряду Нікола Стерджен пообіцяла провести другий референдум про незалежність.

Автор: Станіслав Кожемякін