Разом з шотландською партією зелених Національна партія утворює в парламенті більшість прихильників незалежності.

Лідер Шотландської національної партії (SNP) і глава уряду Шотландії Нікола Стерджен пообіцяла провести другий референдум про незалежність від Великобританії.

Читайте такожThe Guardian: Велика Британія тріщить по швах, розпад країни почавсяВона озвучила такі плани після того, як її партія отримала 64 зі 129 місць у парламенті країни за результатами підрахунку голосів на виборах, що відбулися 6 травня, повідомляє The Scotsman.

Попри те, що це на одне місце менше, ніж потрібно для абсолютної більшості, разом з Шотландською партією зелених, що отримала 8 мандатів, SNP утворює більшість прихильників незалежності.

Стерджен вже заявила, що "будь-який вестмінстерський політик, який намагається встати на шляху" другого референдуму про незалежність, "вступає в боротьбу не з SNP, а з демократичними бажаннями народу Шотландії".

Водночас прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон не вважає правильним проведення другого референдуму про незалежність.

"Думаю, що референдум в нинішньому контексті це безвідповідально і нерозважливо", - цитує Джонсона The Guardian.

Референдум про незалежність Шотландії

На попередньому референдумі у 2014 році 55% шотландців проголосували проти незалежності від Великобританії.

При цьому влітку 2016 року на плебісциті по Brexit 62% жителів Шотландії висловилися за подальше членство в ЄС.

У березні 2017 року шотландський парламент підтримав проведення нового референдуму про незалежність. Однак згодом від цієї ідеї відмовилися, оскільки слід було прояснити умови Brexit.

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Переклад: Катерина Комолова