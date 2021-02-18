Експерти пояснюють, що це пов'язано з нищівними наслідками пандемії COVID-19, які можуть ще більше скоротити дані щодо очікуваної тривалості життя.

Прогнозована тривалість життя в США скоротилася на один рік в першому півріччі 2020 року. Зменшення показника пов'язана з першою хвилею смертей американців в ході пандемії коронавірусу.

Про це пише Associated Press з посиланням на американських чиновників. Найбільший вплив відчули на собі меншини. Зокрема, тривалість життя афроамериканців скоротилася майже на три роки, а громадян латиноамериканського походження - на два. Про це свідчать попередні оцінки Центру контролю й профілактики захворювань США.

"Це величезне скорочення. Потрібно повернутися до часів Другої світової війни, щоб помітити таке ж зменшення тривалості життя", - сказав Роберт Андерсон, який проводить оцінки для американського Центру.

Читайте такожУ США вже використали майже 30 мільйонів доз вакцини від коронавірусуІнші експерти в сфері охорони здоров'я кажуть, що показник проливає світло на великий вплив COVID-19. І йдеться не лише про смерть людей від зараження коронавірусом, а й про смерть через серцево-судинні хвороби, рак й інші проблеми зі здоров'ям.

"Найбільше вражає в цих цифрах те, що вони стосуються лише першого півріччя. Гадаю, показники будуть тільки погіршуватися", - сказала декан Каліфорнійського університету в Сан-Франциско Кірстен Біббінс-Домінго.

Видання пише, що Центр контролю й профілактики захворювань вперше опублікував звіт про тривалість життя на основі ранніх і неповних даних. Ще більша кількість свідоцтв про смерть за визначений період може змінити оцінки. Хоча вже зараз відомо, що 2020 рік був найбільш смертоносним в історії США. А кількість смертей вперше перевалила за 3 мільйони.

Очікувана тривалість життя - це показник, який говорить, як довго в середньому будуть жити немовлята, народжені зараз в країні. В першому півріччі 2020 року він для американців в цілому він становив 77,8 роки. Хоча в 2019-му американці в середньому жили 78,8 років. При цьому, очікувана тривалість життя для чоловіків становила 75,1 років, а для жінок - 80,5 років.

Люди латиноамериканського походження як група населення все ще живуть найдовше. Тим часом, афроамериканці тепер відстають в цьому показнику від білих на шість років. Але в першому півріччі 2020 року очікувана тривалість життя для афроамериканців скоротилася на 2,7 роки. Тож тепер в середньому вони живуть 72 роки. Життя білих скоротилося на 0,8 року (до 78), а групи латиноамериканського походження - на 1,9 роки (до 79,9). Попередній звіт не аналізує показник для представників корінних народів Америки і для громадян азіатського походження.

Вас також можуть зацікавити новини:

Читайте новини світу і переклади зарубіжної преси на каналі УНІАН ІноЗМІ

Переклад: Лесь Димань