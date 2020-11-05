У Греції до кінця листопада буде заборонено переміщуватися, а магазини будуть закриті, крім критичних об'єктів інфраструктури.

Греція вводить локдаун з 7 по 30 листопада на тлі зростання захворюваності на COVID-19.

Про це заявив прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс, повідомляє Ekathimerini.

Обмеження набудуть чинності о 6 ранку суботи, 7 листопада.

"Я знаю, що є занепокоєння, страх перед економічними наслідками. Але ми хочемо, щоб люди стали союзниками в цьому новому великому зусиллі, яке ми покликані зробити", - сказав Міцотакіс.

Зокрема, до кінця листопада буде введена заборона на переміщення, а також закриті магазини, крім критичних об'єктів інфраструктури. Більше детально про обмеження в Греції повідомлять сьогодні ввечері.

За словами прем'єра, всі громадяни, які не матимуть роботи на період локдауну, отримають 800 євро допомоги.

Ситуація з коронавірусом у Греції

Добовий приріст нових випадків зараження коронавірусом в Греції встановив новий рекорд: в середу виявили 2646 нових випадків. Загальна кількість випадків COVID-19 наразі складає 46 892. З початку пандемії від COVID-19 померли 673 людини.

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Автор: Олег Давигора