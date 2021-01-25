Новий президент США скасував указ свого попередника щодо відкриття з 26 січня кордонів для туристів з ЄС та низки інших країн.

Новий президент США Джо Байден відновив сьогодні, 25 січня обмеження на в'їзд до Сполучених Штатів для іноземців, які побували в Бразилії, Ірландії, Великій Британії та більшості країн Європи.

Читайте такожУ Португалії переобрали президентаПро це повідомляє Deutsche Welle з посиланням на представника Білого дому.

Крім того, Байден має намір накласти заборону на в'їзд для тих, хто нещодавно відвідував Південно-Африканську Республіку.

Що цьому передувало

Дональд Трамп підписав указ про скасування обмежень на в'їзд жителів країн Шенгенської зони, Ірландії, Великобританії та Бразилії ще 18 січня. Документ мав набути чинності 26 січня. З цього ж дня мала почати діяти нова вимога для в'їзду до США - обов'язковий негативний тест для всіх мандрівників.

Однак невдовзі після оголошення цього рішення речниця Байдена Джен Псакі заявила, що його адміністрація «не має наміру скасовувати» обмеження на міжнародні поїздки, запроваджені з березня 2020 року. У Байдена пояснили, що ці обмеження залишаться чинними через виявлені випадки нових мутацій та збільшення заражень коронавірусом.

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Автор: Тамара Отовська