Байден хоче накласти заборону на в'їзд для тих, хто відвідував ПАР / фото REUTERS
Новий президент США Джо Байден відновив сьогодні, 25 січня обмеження на в'їзд до Сполучених Штатів для іноземців, які побували в Бразилії, Ірландії, Великій Британії та більшості країн Європи.
Читайте такожУ Португалії переобрали президентаПро це повідомляє Deutsche Welle з посиланням на представника Білого дому.
Крім того, Байден має намір накласти заборону на в'їзд для тих, хто нещодавно відвідував Південно-Африканську Республіку.
Що цьому передувало
- Дональд Трамп підписав указ про скасування обмежень на в'їзд жителів країн Шенгенської зони, Ірландії, Великобританії та Бразилії ще 18 січня. Документ мав набути чинності 26 січня. З цього ж дня мала почати діяти нова вимога для в'їзду до США - обов'язковий негативний тест для всіх мандрівників.
- Однак невдовзі після оголошення цього рішення речниця Байдена Джен Псакі заявила, що його адміністрація «не має наміру скасовувати» обмеження на міжнародні поїздки, запроваджені з березня 2020 року. У Байдена пояснили, що ці обмеження залишаться чинними через виявлені випадки нових мутацій та збільшення заражень коронавірусом.
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