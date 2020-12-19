Він став одним з перших світових лідерів, які вакцинувалися від коронавірусу.

Також вакцинувався міністр охорони здоров'я Юлій Едельштейн/ Скріншот Також вакцинувався міністр охорони здоров'я Юлій Едельштейн/

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху в прямому ефірі вакцинувався від коронавірусу.

Читайте такожВ Ізраїлі до "червоної зони" віднесли всі країни світуВідео опубліковано на його сторінці у Facebook.

Він став одним з перших світових лідерів, які вакцинувалися від коронавірусу.

Також вакцинувався міністр охорони здоров'я Юлій Едельштейн.

"Ми багато працювали, щоб доставити в нашу країну мільйони вакцин. Ізраїль - одна з перших країн, які отримали вакцини. Сьогодні, більш ніж коли-небудь, я схвильований і пишаюся тим, що є прем'єр-міністром Ізраїлю", - написав Нетаньяху.

Вакцинація від COVID-19 почалася: що відомо

1 грудня влада Великобританії першою в світі схвалила вакцину спільного виробництва американської Pfizer і німецької BioNTech для масового застосування. Дві інші вакцини - американської Moderna і британської AstraZeneca - поки знаходяться на розгляді регуляторів.

8 грудня Британія першою серед західних країн почала масову вакцинацію від коронавірусу. В першу чергу щеплення зроблять людям з груп ризику, медикам і соцпрацівникам.

Тим часом, в Україні МОЗ склало оцінки майбутньої вакцинації від COVID-19. Очікується, що наша країна отримає вакцину в першому півріччі 2021 року. Всього Київ розраховує отримати 8 мільйонів доз на першому етапі.

6 грудня голова комісії з біобезпеки та біологічного захисту при Раді нацбезпеки і оборони, академік НАНУ Сергій Комісаренко повідомив, що масова вакцинація українців від коронавірусу може початися не раніше середини 2021 року.

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Автор: Людмила Жерновська