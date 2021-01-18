Вони пропонують обговорити це питання наступного тижня на засіданні Ради ЄС на рівні міністрів закордонних справ країн-членів ЄС.

Міністри закордонних справ Латвії Едгарс Рінкевічс, Литви Габріелюс Ландсбергіс і Естонії Урмас Рейнсалу виступають за можливість застосування санкцій Європейського Союзу проти російської влади через арешт російського опозиціонера Олексія Навального до 15 лютого.

Про це йдеться у спільному листі Балтійських глав МЗС до віце-президента Єврокомісії, високого представника ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики Жозепа Борреля, оприлюдненому Рінкевічсом у мікроблозі Twitter.

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"Ми вважаємо, що це важливо вжити додаткові рішучі дипломатичні заходи з метою посилення тиску на офіційну російську владу, котрі сприятимуть звільненню Навального", - йдеться у листі міністрів.

Також вони висловлюють переконання, що питання арешту Навального треба обговорити наступного тижня на Раді ЄС на рівні міністрів закордонних справ країн-членів ЄС, в тому числі "можливе запровадження додаткових обмежувальних заходів".

"Якщо російська влада продовжуватиме порушувати права пана Навального на свободу і безпеку, ми запропонуємо вам подумати над тим, аби відкласти ваш візит до Москви, запланований на початок лютого", - наголошується у листі.

Повернення Навального до Росії

Навальний 17 січня повернувся до Москви з Німеччини, де він проходив лікування після отруєння минулого літа.

Його літак мав приземлитися в аеропорту «Внуково», але його було перенаправлено в «Шереметьєво».

Одразу ж на прикордонному контролі в аеропорту його затримали співробітники поліції.

В управлінні Федеральної служби виконання покарань по Москві заявили, що Навального затримали за ухилення від явки в кримінально-виконавчу інспекцію як умовно засудженого за злочин.

Сьогодні суд заарештував опозиціонера до 15 лютого.

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Автор: Віталій Саєнко