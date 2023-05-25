Путін заявляє про формування багатополярного світового порядку.

Кремль не залишає спроб представити Росію та її президента Володимира Путіна як тих, що мають важливі дипломатичні партнерські відносини.

Про це йдеться у свіжому звіті ISW. Зокрема, напередодні Путін виступив перед учасниками Міжнародної зустрічі високих представників з питань безпеки в Москві з шаблонною традиційно звинувативши Захід у створенні глобальної нестабільності. Крім того, він закликав держави Азії, Африки та Латинської Америки до формування багатополярного світового порядку.

Пізніше президент РФ відвідав Євразійський економічний форум у Москві разом із колегою з Білорусі Олександром Лукашенком, президентом Казахстану Касим-Жомартом Токаєвим, президентом Киргизстану Садиром Жапаровим та віце-прем'єр-міністром Вірменії Мгером Григоряном.

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Крім того, він зустрівся із президентом Сербії Мілорадом Додіком. Останній демонстративно підтримав російський наратив про війну в Україні та наголосив, що Росія нібито була змушена розпочати "спеціальну військову операцію" і що війна – це зіткнення із Заходом.

На думку аналітиків, Кремль намагається сформувати потенційну антизахідну коаліцію. Путін також намагався, але не зміг забезпечити безмежне двостороннє партнерство з президентом Китаю Сі Цзіньпіном під час зустрічі наприкінці березня. Він хотів залучити Китай до придуманого ним геополітичному конфлікту із Заходом.

При цьому, за даними експертів, Кремль за лаштунками тисне на низку країн, серед яких Індія, погрожуючи анулювати оборонні та енергетичні угоди, якщо вони не допоможуть заблокувати санкції, які можуть перетворити РФ на фінансового та політичного ізгоя.

Росія та зв'язки з іншими країнами

Як пише Bloomberg з посиланням на документи НАТО, Росія таємно шантажує країни, які з нею торгують, вимагаючи допомогти їй уникнути фінансової ізоляції у зв'язку з війною в Україні.

Нещодавно Путін проголосив Росію "самобутньою країною-цивілізацією".

Під час головування РФ у Радбезі ООН західні дипломати двічі покидали зал Ради Безпеки ООН. Росія, яка 30 квітня закінчила своє скандальне головування в Раді безпеки ООН, під завісу таки відчула тотальний дипломатичний розгром і приниження.

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