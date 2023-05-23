Дружба з Росією цілком закономірно вже виходить для Індії боком.

Росія таємно шантажує країни, які з нею торгують, вимагаючи допомогти їй уникнути фінансової ізоляції у зв'язку з війною в Україні. Про це пише Bloomberg з посиланням на документи НАТО, з якими вдалося ознайомитися.

Раніше "Група розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей" (FATF), міжурядова організація, яка встановлює стандарти боротьби з брудними грошима, призупинила у себе членство Росії. Однак Україна наполягає на тому, щоб цей орган також наклав додаткові обмеження, внісши Москву в свій "чорний список" або "сірий список", що загрожує вже серйозною фінансовою ізоляцією країни від решти світу.

"Внесення в чорний список ФАТФ поставить уряд Путіна в одну компанію з Північною Кореєю, Іраном і М'янмою, єдиними країнами з таким статусом, і занурить його економіку в ще більшу ізоляцію через війну", - пише Bloomberg.

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Побоюючись такого результату, Росія почала відверто шантажувати країни, які досі не приєдналися до західних санкцій і продовжують активно співпрацювати з РФ. Так, у травні Москва вже попередила Індію про каскад непередбачуваних і негативних наслідків для співпраці в оборонній, енергетичній і транспортній сферах, якщо ФАТФ ухвалить нові заходи проти Росії. У зв'язку з цим Росія закликала Індію відкрито протистояти будь-яким крокам України щодо включення Росії в "чорний список" країн ФАТФ.

Зокрема Москва погрожує Індії припинити співпрацю у нафтовій сфері, зупинити постачання російського озброєння та військової техніки до Індії, а також загалом технічне співробітництво у сфері оборони. Також під загрозою й інші проекти.

У документі, з яким ознайомилися журналісти, йдеться про те, що Росія висловила докір на адресу Індії, яка не виступила проти припинення членства Росії в ФАТФ.

Зв'язки Росії з Індією

Після введення західних санкцій проти Росії Індія в 10 разів збільшила імпорт російської нафти. До війни в Україні на російську нафту припадало лише 2% річного імпорту сирої нафти до Індії. Зараз ця цифра становить майже 20%.

Також відомо, що Індія планує почати виробництво російської військової техніки і запчастин на своїй території. Дане рішення пов'язане, з одного боку, з погіршенням відносин і конфліктом на кордоні Індії з Китаєм, а з іншого – з санкціями Заходу проти Росії у зв'язку з її вторгненням в Україну.

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