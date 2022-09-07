Колишній посол США в Москві Майкл Макфол вважає, що санкції змушують російських олігархів ставати ближче до Кремля.

Російських олігархів, які виїхали в інші країни, закликають повернутися в Росію. Західні санкції змушують олігархів зближуватися з Кремлем.

Про це повідомляє Financial Times.

"А чи потрібно мені все це? Я повернуся до Москви, де зможу із задоволенням ходити по ресторанах і відчувати себе прекрасно", - заявив журналісту один з олігархів.

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Колишній посол США в Москві Майкл Макфол вважає, що санкції змушують російських олігархів ставати ближче до Кремля.

"Є олігархи 1990-х, і ми всі дуже пишаємося, коли вводимо проти них санкції і захоплюємо їх яхти. Але внесемо ясність: ці хлопці не мають ніякого впливу на Володимира Путіна", - зазначив дипломат.

Крім того, журналісти вказали, що обмеження заходу позбавили російських олігархів права вибору. Також зазначено, що олігархи відчувають себе в пастці через висловлювання проти війни в Україні, тому що російська влада вдалася до репресій, тому вони змушені змиритися зі своєю долею.

Як раніше сообщл УНІАН, в середині червня міністр фінансів Крістіан Лінднер заявила про те, що Німеччина заморозила російських активів на 4,48 мільярда євро.

Італія та Ірландія заморозили активи на суму 1,7 млрд євро кожна.

У березні 2022 року Міністерства фінансів і юстиції США оголосили про запуск багатосторонньої робочої групи "Російська еліта, проксі і олігархи".

До неї увійшли країни, які погодилися використовувати повноваження для збору та обміну інформацією, з метою заморожування або вилучення власності підсанкційних російських еліт по всьому світу. До групи приєдналися Європейська комісія, а також уряди Австралії, Канади, Німеччини, Італії, Франції, Японії, Великобританії та США.

Станом на 29 червня країни Заходу заморозили активи російських олігархів на $30 мільярдів.

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