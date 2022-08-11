Обвинувачений знав, що працює на російську розвідку і допомагати їй безкоштовно його спонукала симпатія до Росії.

У німецькому місті Дюссельдорф відбувся суд над резервістом німецької армії за звинуваченням у наданні секретної військової інформації Росії.

За даними інформагентства dpa, прокурори стверджують, що 65-річний підполковник запасу, якого відповідно до німецьких правил конфіденційності називали тільки Ральф Г., з 2014 року працював на російську військову розвідку - ГРУ РФ.

Повідомляється, що обвинувачений працював в американській компанії і постачав ГРУ інформацію з публічних і непублічних джерел, включаючи приватні контактні дані високопоставлених німецьких військових.

За словами прокурора, він також надав ГРУ "огляд політики безпеки і оборони США і їх західних союзників".

Федеральні прокурори стверджують, що обвинувачений знав, що працює на російську розвідку. Допомагати їй, мабуть безкоштовно, його спонукала симпатія до Росії, відзначило агентство.

Військова контррозвідка Німеччини запідозрила Ральфа Г. в шпигунській діяльності в 2018 році, проте обшук в його будинку провели тільки два роки по тому.

Прес-служба регіонального суду Дюссельдорфа повідомила, що обвинувачений частково визнав висунуті проти нього звинувачення напередодні судового процесу. Адвокат обвинуваченого сказав, що його клієнт також публічно відповість на звинувачення в ході судового процесу.

За останній час у Німеччині виявили кілька людей, підозрюваних у роботі на російську розвідку.

Як повідомляв УНІАН, 28 червня федеральна розвідувальна служба Швейцарії висловила переконання, що в Женеві базуються агенти Кремля.

"Нещодавно різні європейські держави вислали офіцерів російської розвідки, що може призвести до того, що російські служби розмістять свої сили в таких державах, як Швейцарія, які не проводили ніяких висилок", - доповіли тоді в відомстві.

Глава розвідувального відомства Крістіан Дюссе зазначив, що їм відомо, що тут діють кілька десятків агентів, які займають посади в російських дипломатичних і консульських місіях.

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