Це може викликати ворожість та підштовхнути Пекін ближче до Росії.

Аналітики вважають, що публічна критика президента Володимира Зеленського стосовно відносин Китаю з РФ та його прохолодної позиції щодо саміту миру може призвести до негативних наслідків для Києва.

Як нагадав CNBC, Зеленський минулого тижня на форумі в Сінгапурі висловив своє розчарування позицією Китаю щодо війни, звинувативши Пекін у допомозі Москві зірвати майбутній мирний саміт у Швейцарії.

Китай рішуче відкинув звинувачення, а його МЗС заявило, що позиція КНР щодо російсько-української війни була "справедливою та чесною". При цьому Пекін стверджує, що пропустить саміт у Швейцарії, бо на захід не запросили Росію, що робить його нерівноправним.

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За словами китайських аналітиків, заява Зеленського була ризикованим кроком, який міг викликати ворожість та підштовхнути Пекін ближче до Росії.

"Китай волів би грати на себе роль доброзичливого миротворця, і хоче, щоб українське керівництво підтвердило цю роль, ці відносини та цю історію. Ризик для України через відмову грати роль одержувача китайської доброзичливості полягає в тому, що китайські лідери можуть змінити сценарій на такий, де Китай підкреслить свою роль як стійкого оплоту проти західної гегемонії рука об руку з Путіним", — сказала Астрід Нордін, голова відділу міжнародних відносин Китаю в Королівському коледжі Лондона.

Вона додала, що Зеленський мало виграє від подібного позиціонування.

Старший науковий співробітник з питань Китаю лондонського аналітичного центру Chatham House Цзе Юй сказав, що коментарі президента України щодо КНР конкретно демонструють "його невдоволення більш тісним узгодженням між Китаєм і Росією, а не відмовою від Пекіна в цілому".

"Українцям потрібно, щоб якомога більше країн долучилися до процесу її постконфліктної реконструкції. Китай цілком може зіграти ключову роль у відбудові, враховуючи наявні інвестиції в Україну, зроблені за останні два десятиліття. Не лише Китай, а й кілька країн із економікою, що розвивається, наприклад Індія, Південна Африка та Бразилія, обрали дуже схожу позицію, як і Пекін", - заявив він.

Війна в Україні - позиція Китаю

Як повідомляв УНІАН, 2 червня Зеленський заявив, що Китай не підтвердив присутність на Саміті миру на будь-якому рівні. Він уточнив, що США мають контакти з іншими державами, аби залучити їх до участі у Саміті миру, а Китай працює над тим, аби країни не приїжджали на Саміт миру.

Водночас, головний дипломат Китаю Ван Ї заявив, що понад два десятки країн підтримали бачення Пекіна щодо врегулювання російсько-української війни, через кілька днів після того, як Китай заявив, що пропустить майбутній мирний саміт у Швейцарії.

The Times писав, що Росія стала для Китаю непотрібним другом. Росії незручний статус молодшого союзника. Китай, тим часом, втрачає терпіння до партнера, який колись обіцяв прийти до перемоги над Україною.

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