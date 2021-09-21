Тимур Бекмансуров перебуває в реанімації, його посилено охороняють.

18-річний Тимур Бекмансуров, який 20 вересня відкрив стрілянину по студентах у Пермському державному університеті, ще живий та знаходиться у вкрай важкому стані.

Як пише Telegram-канал 112, лікарям вдалося зупинити сильну кровотечу, операція тривала близько чотирьох годин.

"У Бекмансурова сильно пошкоджені печінка і кишечник. Медики ввели його в медикаментозний сон через нестабільний стан. Найближчим часом допитати злочинця не вийде", – йдеться в повідомленні.

За інформацією Telegram-каналу Baza, стрілок продовжує лежати в реанімації, в оточенні лікарів та поліцейських – на випадок, якщо хтось захоче йому помститися.

Читайте такожБудували барикади: у мережу злили фото та відео перших хвиль після кривавої стрілянини у Пермі"Тимура Бекмансурова в лікарні охороняють 18 поліцейських (5 всередині та 13 по периметру лікарні) і 2 співробітника ОМОНу. Всі вони озброєні табельною зброєю. Ще 6 співробітників поліції виділені у резерв", – йдеться в повідомленні.

Стрілянина у Пермському університеті: що відомо

Вранці 20 вересня в Росії у Пермському Державному університеті сталася стрілянина.

В результаті стрілянини шестеро людей загинули, ще 29 – постраждали.

Злочинця, 18-річного Тимура Бекмансурова знешкодив молодший лейтенант Калінін. При затриманні він стріляв у нього вісім разів.

При собі у нападника знайшли рушницю Huglu Atrox Pump, патронтаж, 100 патронів та сумку з документами.

Стрілок тривалий час планував напад, збирав гроші на рушницюта ретельно готувався.

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Автор: Катерина Шварц