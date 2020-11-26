В країні, яка сильно постраждала від пандемії COVID-19, поширюються теорії змови, які звинувачують медиків у брехні.

Від "героїв" до "терористів". В Італії лікарів й медсестер хвалили за виснажливу й небезпечну роботу під час першої хвилі пандемії коронавірусу. Але тепер їм доводиться мати справу з новим викликом: теоріями змови, які звинувачують їх у фальсифікації надзвичайної ситуації.

Читайте також"Живуть у своєму маленькому світі": Папа Римський розкритикував людей, які не хочуть носити маскиПро це пише Politico, нагадуючи про відео, яке масово поширювали у соціальних мережах. На ньому дві жінки на камеру розповідали, що вони у відділенні невідкладної допомоги в лікарні імені Луїджі Сакко в Мілані. Це місто одне з тих, які найбільше постраждали від пандемії в Італії. Жінки на відео нібито намагалися довести, що відділення невідкладної допомоги порожнє. Хоча журналісти в країні говорять про протилежне й б'ють на сполох через збільшення випадків зараження. Жінки заходять в будівлю, показують глядачам спокійний, порожній інтер'єр. Потім вони виходять назовні, щоб показати, що машини швидкої допомоги не стоять в черзі. Автори стверджують: журналісти й політики брешуть, "вони терористи".

Відео поширили тисячі разів у соціальних мережах. Але воно фальшиве. Приміщення в кадрі розташовані не у крилі невідкладної допомоги лікарні, яке справді забите пацієнтами. Так само автори відео показують територію, куди карети швидкої ніколи не привозять тяжко хворих людей.

Схожі звинувачення поширюються у Facebook, Telegram, WhatsApp й інших платформах. Автори стверджують, що машини швидкої допомоги просто так катаються містами без пацієнтів й вмикають сирени лише, щоб налякати людей. Інші поширюють фото порожніх лікарень, які нібито повинні довести, що лікарі сфабрикували всю пандемію, щоб заробити гроші. В інших повідомленнях рекомендують їсти авокадо, щоб боротися з коронавірусом, який "не гірший, ніж грип".

"Якщо під час першої хвилі нас називали героями, то зараз хтось змінив думку людей. Ми втомлені, сонні й відпрацьовуємо виснажливі зміни, намагаючись вкласти всю енергію, яка тільки залишилася, в порятунок хворих", - каже гематолог Ендреа Артоні, який працює в відділенні для пацієнтів з COVID-19 на території Міланської політехніки.

Він додає, що дуже не просто боротися проти другої хвилі пандемії коронавірусу через всього лиш шість місяців після першої.

Читайте такожУ ВООЗ назвали умову, за якої країни Європи можуть уникнути жорсткого карантину"Тим, хто заперечує існування вірусу, я можу лише порадити прийти на екскурсію в наше відділення. Прийдіть й подивіться, як наші люди помирають, задихаючись на самоті", - додав лікар.

Твердження медиків, таких як Артоні, не слухають ті, хто зайшов далеко вглиб "кролячої нори", озброївшись фальшивими теоріями змови про тяжкість глобальної пандемії. Згідно з вигадками таких людей, криза охорони здоров'я - це вигадка ЗМІ, викривлене твердження, яке просувають політики й могутні люди, які хочуть керувати світом за лаштунками.

"Часто теорії змови з'являються через труднощі в сприйнятті неочікуваного. Для деяких людей більш переконливим видається боротьба з вигаданим злом, а не з невидимим вірусом, який неможливо контролювати", - пояснює професор Массімо Полідоро.

Нещодавно опитування виявило, що 81% італійців вважають другий карантин жорсткішим, ніж перший. Вони скаржаться, що почуваються стривоженими й не довіряють тому, як влада реагує на пандемію.

43-річний власник бару в Мілані на ім'я Люка переконаний, що Білл Гейтс планує використати вакцини від COVID-19, щоб імплантувати мільярдам людей мікрочіпи, які дадуть йому віддалений контроль над населенням. На питання, де він почув цю теорію й чому вірить в неї, Люка відповів, що про все йому розповів друг, який вчився в США і "знає все".

Італієць дотримується правил карантину й носить маску. Але він розлючений і розчарований тим, що називає неправильним вирішенням кризи з боку уряду. В листопаді Люці довелося закрити свій бар, відповідно до останніх розпоряджень влади Італії.

Читайте такожВ Італії школярка протестує проти дистанційного навчання: запевняє - у школі безпечноТеорії змови дуже легко переходять зі світу інтернету в реальне життя. У Мілані на початку місяця жінка била ногою машину швидкої допомоги, коли в неї вантажили хворого на COVID-19. Розгнівана жінка сварила медиків, називаючи їх "терористами", які "їздять з сиренами, щоб лякати людей".

Теорії змови не лише призводять до того, що люди дедалі частіше ігнорують правила карантину. Зростають страхи, що вигадки можуть нашкодити довгостроковому відновленню Італії.

"В такий хиткий історичний момент, як зараз, певні нісенітниці посилюють недовіру до інститутів, до держави, лікарень і до всіх, хто бореться з коронавіурсом. З появою вакцини ці теорії, які продовжують поширюватися, можуть стати ще небезпечнішими. Тому що вони можуть завадити вакцинації", - сказав хірург і заступник міністра охорони здоров'я Італії П'єрпаоло Сілері.

Згідно з результати дослідження, проведеного нещодавно, кожен шостий італієць відмовиться від щеплення від COVID-19, якщо воно стане доступним наступного року. 42% відповіли, що зачекають, поки буде більше відомо, наскільки вакцини ефективні. Лише третина опитаних відповіли, що обов’язково зроблять щеплення.

Читайте такожPolitico: В Італії мафія влаштовує протести проти карантинуУ медичному центрі "Верчеллі" в регіоні П'ємонт низка пацієнтів з COVID-19 відмовляються вірити, що вони заражені коронавірусом. Медбрат з Бергамо на ім'я Марко каже, що його все більше злить те, як люди заперечують існування хвороби.

"Я можу пробачити невігластво тих, у кого немає симптомів коронавірусу. Але коли наслідки вірусу є і пацієнт бачить всі зусилля й енергію, мобілізовану медичною спільнотою для боротьби з цією кризою, не можна продовжувати ставити під сумнів все це. Це образа нас, тих, хто помер і їхніх рідних", - вважає Марко.

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Переклад: Лесь Димань