Експерт переконаний, що Захід відкине пропозиції РФ, але можуть розпочатися неформальні торги.

Голова Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко вважає, що Російська Федерація озвучила пропозиції стосовно України та НАТО для того, аби шляхом погрози війни з Україною змусити Захід піти на поступки.

Про це він сказав у коментарі кореспонденту УНІАН.

"Наша позиція зрозуміла. Питання навіть не в нашій позиції. Для нас це абсолютно неприйнятно, і, безумовно, Україна буде висловлювати абсолютно протилежну критичну думку", - сказав Фесенко.

Політолог зазначив, що Україна повинна робити акцент на тому, що у пропозиціях РФ до НАТО та США йдеться про односторонні поступки Альянсу й Заходу у цілому стосовно Росії.

Читайте такожСША підштовхують ЄС швидше узгодити санкції проти РФ у разі нового нападу на Україну – Bloomberg"А що Росія має зробити? Що вона має гарантувати, зокрема й Україні? Питання відкрите. І ми ж бачимо, яка ціна російським гарантіям. Ми це побачили у 2014 році", - наголосив Фесенко.

При цьому він нагадав, що Росія порушила не тільки Будапештський меморандум від 1994 року, а й Договір про дружбу, співробітництво та партнерство між Україною і Російською Федерацією від 1997 року, який визнавав Крим українським і визнавав українські кордони.

Експерт зазначив, що Україна разом з міжнародними партнерами, які активно її підтримують в Європейському Союзі та поза межами Євросоюзу, наприклад в НАТО, в тому числі Велика Британія, повинні чітко публічно наполягати на неприйнятності таких вимог Росії.

"Ми маємо діяти не просто формулюючи свою позицію, а маємо координувати свою критичну позицію стосовно цього документу разом з різними країнами, які входять до складу Євросоюзу і НАТО. Це принципово важливо", - сказав Фесенко.

Водночас він дуже скептично сприймає перспективу документу з російськими пропозиціями.

"На мій погляд, погодитись на такі вимоги Росії – це буде просто ганебною капітуляцією для будь-якого західного політика, особливо для Байдена. Прийняти це неможливо, тому що це буде просто крах політичної кар’єри, навіть завершення політичної кар’єри для Байдена. Це буде виглядати як повна капітуляція перед Путіним. І у цьому сенсі я думаю, що з ймовірністю 99,99% ніхто із західних лідерів, у першу чергу сам Байден, на це не погодяться", - наголосив Фесенко.

Читайте такожУ НАТО закликали Росію не втручатися в їхні відносини з УкраїноюПри цьому політолог припускає, що після озвучення Росією її пропозицій можуть розпочатися неформальні торги.

"Головна небезпека не у цьому документі. Я кажу, що Захід не погодиться на ці вимоги. А от у неформальних торгах щодо майбутнього членства України та Грузії в НАТО - тут можуть бути торги, закриті, по яких Захід може піти на неофіційні, неформальні поступки. Росії цього недостатньо, але, на превеликий жаль, такий ризик існує", - переконаний Фесенко.

На його думку, Україна повинна наполягати на абсолютно публічному процесі переговорів щодо теми НАТО та України, між Альянсом і РФ.

"І щоб у цих переговорах брали участь не тільки США й окремі країни НАТО, а НАТО в цілому, що згода на будь-які формальні, неформальні домовленості, щоб це була згода не тільки США", - наголосив експерт.

Він підкреслив, що Україна повинна наполягати на прозорості, публічності переговорного процесу з цих питань, і щоби рішення ухвалювалися колегіально, а не лише окремими країнами. Також Фесенко погоджується, що пропозиції РФ мають ультимативну форму.

"Але саме тому, що це висувається як ультиматум, Захід на це не може погодитися, тому що тоді це виглядало б як капітуляція. Я думаю, що Путін блефує. І тому переговори можливі, але не по тих питаннях і не по тих формулюваннях, з якими виходить Путін. Він свідомо підвищує ставки", - сказав експерт.

Читайте такожТретина опитаних українців готові захищати свої міста і села зі зброєю у разі вторгнення РосіїПри цьому він нагадав, що наразі Україну ще не приймають в члени Альянсу.

"Якщо подивитися на зміст цього документу, йдеться про те, щоб фактично Захід погодився на розмежування сфер впливу. Але не тільки про Україну, а про пострадянський простір, включно з Центральною Азією, Закавказзям і т.д., щоб Захід взагалі туди не втручався, що тут має вирішувати Росія. Я думаю, що це просто, по-перше, суперечить суверенітету окремих країн пострадянського простору, зокрема й України, а по-друге, це суперечить сучасним принципам міжнародного права", - сказав політолог.

На його думку, Путін робить ставку не на те, щоб Захід це сприймав у цілому, а щоб продемонструвати себе.

"По-перше, "який крутий ковбой Вова Путін", що, бачите, як він Заходу висуває ультиматуми. А по-друге, щоб домовлятися про певні поступки, щоб шляхом погрози війни з Україною змусити хоча б окремі західні країни до певних поступок", - наголосив Фесенко.

Він вважає, що до таких поступок може відноситися питання відмови від постачання зброї Україні. Разом з тим, політолог переконаний, що у цілому таких поступок не буде, але деякі європейські країни, на превеликий жаль, можуть на це погоджуватись.

Він вважає, що Україна може розв'язати питання отримання озброєння шляхом двосторонніх домовленостей з окремими країнами.

Як повідомляв УНІАН, Російська Федерація пропонує Організації Північноатлантичного договору (НАТО) відмовитися від вступу України до Альянсу і відмовитися "від ведення будь-якої військової діяльності на території України". Також РФ РФ пропонує США не створювати військові бази на території країн колишнього СРСР і не приймати ці країни в НАТО.

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Автор: Віталій Саєнко