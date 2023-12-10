У Альянсу є нова стратегія, заявила вона.

Північноатлантичний Альянс не чекатиме відновлення військових сил Російської Федерації після її поразки. НАТО забезпечить Латвію всім необхідним для захисту. Про це заявила посол США в НАТО Джуліана Сміт в інтерв'ю LSM.

"Важливо, що НАТО не чекає. НАТО дуже зосереджено на ваших потребах безпеки в реальному часі. Ми розуміємо, що країни Балтії цю агресивну війну відчувають інакше, ніж інші країни-учасниці Альянсу. І з цієї причини з першого дня, з самого початку війни ми негайно почали посилати сили в Східну Європу", - сказала вона.

Посол зазначила, що у Альянсу є нові плани, нова стратегія і нова доктрина для забезпечення здатності захистити кожен дюйм своєї території.

Відео дня

"І ми зосереджуємося на гібридних загрозах - не тільки танках, які перетинають кордон, а й на кібербезпеці. Ми зосереджуємось на дезінформації, критичній інфраструктурі. І тому Альянс готується стримувати і захищатися проти будь-якого виду агресії Росії на території НАТО", - додала Сміт.

Побоювання Латвії через російську агресію

Нагадаємо, на початку року в Міністерстві оборони Латвії заявили, що Російській Федерації може знадобитися близько п'яти років на нарощування свого військового потенціалу.

У серпні ераїна звинуватила Білорусь у провокації на спільному кордоні. Вони заявили, що нелегальним мігрантам допомогли незаконно потрапити на їхню територію.

Латвія входить до списку країн, які активно надають допомогу Україні, а також виступають за її членство в Європейському Союзі та НАТО.

Вас також можуть зацікавити новини: