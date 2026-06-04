Кремль хоче самостійно вирішувати, кого приймати до НАТО і які території мають перейти до Росії.

У Росії обурені тим, що Кремль позбавили права вето у питаннях майбутнього України, зокрема її членства в НАТО. Відповідні заяви зробив міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров в інтерв'ю RT.

Так, Москву, зокрема, обурила заява генсека НАТО Марка Рютте, який під час візиту до Києва заявив, що Україна буде в НАТО. Лавров натякнув, що Путін і Трамп уже домовилися не пускати Україну в альянс.

"Йому (Рютте) чхати хотілося на те, що Сполучені Штати в особі президента Трампа вважають це неприйнятним. А Рютте просто заявив, обійнявшись із Зеленським, що Україна буде в НАТО", – сказав Лавров.

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Він також висловив думку, що європейцям нібито простіше прийняти Україну в НАТО, ніж в ЄС, оскільки в другому випадку Євросоюз "розвалиться".

Глава МЗС РФ також обурений заявою глави Держдепу США Марко Рубіо, який не бачить у Росії бажання закінчувати війну.

"Це дуже дивно чути від учасника зустрічі в Анкориджі 15 серпня минулого року, де президент Путін прийняв пропозиції президента Трампа, які стосувалися першочергових кроків, що дозволили б зупинити бойові дії та приступити до переговорів", – сказав Лавров.

Політика Росії: останні новини

Як писав УНІАН, раніше речник президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Росія веде війну проти України для того, щоб не було ударів дронів по Санкт-Петербургу. Однак проблема в тому, що до нападу РФ на Україну Санкт-Петербург ніхто й не атакував.

Також ми розповідали, що на Пітерський міжнародний економічний форум запросили ультранаціоналістів, які виступили з доповіддю про майбутнє Росії. Вони заявили, що хорошим сценарієм буде ядерна війна. Західні експерти вважають, що радикалів випустили в публічний простір для того, щоб на їхньому тлі людожерські заяви Путіна, Лаврова та Пєскова виглядали помірними.

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