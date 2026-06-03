Пєсков обіцяє воювати, щоб не було бомбардувань.

Росія продовжить агресію проти України, щоб не було ударів дронів по Санкт-Петербургу. Про це заявив речник Кремля Дмитро Пєсков під час брифінгу.

Так, журналісти поцікавилися у Пєскова, якою буде "відповідь" Росії на оборонні дії України.

"Ви знаєте, я хочу нагадати вам про заяву Міністерства закордонних справ, де йдеться про те, що наші відповіді матимуть системний характер. Вони, власне, вже мають системний характер", - відповів речник Кремля.

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При цьому Пєсков відмовився коментувати конкретно удар по Санкт-Петербургу, заявивши, що це "цілком і повністю прерогатива регіональної влади і нашого Міністерства оборони".

"Але загалом я можу сказати, що для того, щоб таких ударів не було, і триває спеціальна військова операція", - збрехав Пєсков.

Зауваження УНІАН. Тут важливо підкреслити, що до початку російської агресії проти України жодних атак по Санкт-Петербургу й не було. Також очевидно, що атаки припиняться одразу ж, як тільки РФ припинить війну проти України.

Удар по Санкт-Петербургу

Як писав УНІАН, минулої ночі українські дрони атакували нафтовий термінал під Санкт-Петербургом. Це один із найбільших російських морських терміналів з перевалки нафтопродуктів.

Крім того, українські дрони вразили російський ракетний корабель на військово-морській базі Кронштадт під Санкт-Петербургом. Вражений корабель раніше брав участь в охороні танкерів російського тіньового флоту.

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