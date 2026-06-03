У РФ озвучили три сценарії війни з Україною: ядерний удар у списку

Ідеологи "руського міра" вважають, що ядерна війна – це добре.

У Росії "хорошим" сценарієм на майбутнє оголосили ядерну війну та окупацію щонайменше південно-східної частини України. Про це пише "Агентство" з посиланням на виступи учасників Петербурзького міжнародного економічного форуму.

Доповідь про майбутнє Росії на форумі представив бізнесмен Костянтин Малофєєв, якого називають головним спонсором вторгнення "групи Гіркіна" на Донбас навесні 2014 року. Співавтором роботи виступив ультраправий громадський діяч Олександр Дугін, також відомий як головний ідеолог концепції "руського міра".

Доповідь передбачає три сценарії майбутнього Росії. У "поганому" сценарії, за словами Малофєєва, Росія програє у війні з Україною (яка, на думку авторів доповіді, є війною із Заходом), і до 2050 року відбувається "колонізація Росії". Що мається на увазі під колонізацією, "Агентство" не уточнює.

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Другий сценарій – "інерційний", коли "все йде як йде". За цим сценарієм "на нас чекає американська та китайська гегемонія".

Третій сценарій – "хороший". Він передбачає "ясний образ перемоги в ідеологічній війні". При цьому на шляху до цієї перемоги згадується застосування ядерної зброї та окупація Росією Криму, Одеси, Харкова "і так далі". У цьому ж сценарії відбувається розпад Євросоюзу.

За словами Малофєєва, для протидії загрозам Росії потрібен комплекс заходів у державному управлінні. На першому місці, за його словами, тут стоїть "ідеологія/девестернізація", на другому – "націоналізація еліти", а на третьому – "автократія".

Співавтор доповіді Дугін заявив, що в адміністрації президента РФ "постійно обговорюється" потреба Росії в ідеології. Також, за його словами, в Росії вже є автократія, "але … її легалізація відбувається повільно".

Як зазначає "Агентство", хоча Малофєєв і Дугін не обіймають жодних офіційних посад, їхня поява в програмі головного економічного форуму Росії "свідчить про затребуваність їхніх ідей істеблішментом".

Ситуація в Росії

Як писав УНІАН, за оцінкою ISW, Володимир Путін не готовий скорочувати витрати на війну проти України, незважаючи на попередження російських чиновників про зростаюче навантаження на економіку РФ. Аналітики вважають, що Кремль може продовжувати таку політику через завищену оцінку власних успіхів на фронті та переконання Путіна в можливості досягти військових цілей.

Водночас ISW попереджає, що збереження високих військових витрат поглиблюватиме економічні проблеми Росії, яка вже відчуває тиск через санкції та війну.

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