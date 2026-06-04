У Росії 'намалювали' сценарій окупації Києва і ядерного удару: ISW розкрив справжню мету

Російські ультранаціоналісти представили сценарії майбутнього, які передбачають захоплення українських міст і крах Євросоюзу.

Російські бізнесмен і медіаменеджер Костянтин Малофєєв та ідеолог "русского мира" Олександр Дугін під час Петербурзького міжнародного економічного форуму презентували доповідь із трьома варіантами розвитку Росії до 2036 та 2050 років.

В американському Інституті вивчення війни (ISW) вважають, що Кремль може використовувати такі наративи для власної інформаційної гри.

У так званому "хорошому" сценарії автори прогнозують захоплення Росією Києва, Одеси, Харкова та інших українських міст, а також розпад Європейського Союзу вже до 2036 року.

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Натомість "поганий" сценарій передбачає поразку Росії у війні, вступ України до НАТО та втрату Москвою впливу на пострадянському просторі.

Окрему увагу аналітики звернули на "інерційний" сценарій, який допускає застосування Росією ядерної зброї у разі збереження нинішньої ситуації на фронті.

Навіщо це Кремлю

На думку ISW, подібні сценарії є настільки радикальними та нереалістичними, що можуть використовуватися Кремлем для формування образу більш "поміркованого" та "раціонального" Володимира Путіна.

Аналітики зазначають, що російська влада змушена балансувати між очікуваннями ультранаціоналістичного середовища, яке вимагає продовження війни, та реальними можливостями Росії на полі бою.

За оцінкою експертів, Кремль не хоче втрачати підтримку радикальних прихильників війни, тому дозволяє подібним ідеям з'являтися у публічному просторі.

Українські удари зіпсували форум

У звіті також наголошується, що відкриття Петербурзького економічного форуму збіглося з серією українських ударів по військових та енергетичних об'єктах у глибині Росії.

За даними Генерального штабу ЗСУ, було уражено корвет Балтійського флоту РФ "Бойкий", який перебував у Кронштадт, а також "Петербурзький нафтовий термінал" – один із ключових об'єктів перевалки нафти в Балтійському регіоні.

Крім того, під удар потрапили "Кронштадтський морський завод" та завод "Прогрес" у місті Мічурінськ, який виробляє компоненти для російського озброєння.

Російська влада офіційно не підтверджувала ураження цих об'єктів.

В ISW вважають, що останні атаки по російській нафтовій інфраструктурі дедалі сильніше впливають на експорт нафти та роботу нафтопереробної галузі країни.

Аналітики зазначають, що Кремль традиційно використовує Петербурзький економічний форум як майданчик для демонстрації економічної стійкості та міжнародного впливу Росії. Однак удари по об'єктах поблизу Санкт-Петербурга в день відкриття форуму поставили під сумнів цей пропагандистський образ.

Війна в Україні - перспективи миру

Як повідомляв УНІАН, правитель Росії Володимир Путін продовжує демонструвати безкомпромісність щодо війни проти України. Кремль не відмовляється від своїх вимог, зокрема щодо контролю над усім Донбасом, а російські атаки на українські міста тривають.

За даними BBC, усередині Росії дедалі помітнішими стають ознаки дискусії про те, чи здатна Москва досягти своїх заявлених цілей і якою ціною це відбувається. Останніми місяцями в російських медіа та експертному середовищі почали з'являтися публікації, які ставлять під сумнів можливість досягнення максималістських цілей Кремля.

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