Він запевняє, що війну оголосили Росії.

Одним з головних завдань Росії зараз є недопущення поразки на полі бою. Про це заявив глава Міністерства закордонних справ Російської Федерації Сергій Лавров.

"Зараз на першому плані, напевно, - не розслаблятися, і, перед обличчям війни, яку вони нам оголосили, не дозволити їм завдати нам поразки. У них мета оголошена - стратегічна поразка Росії на полі бою", - сказав він пропагандистам.

При цьому він запевняє, що Москва нібито ніколи не йшла від питання про переговори з Україною.

Вимоги Кремля на переговорах

Нагадаємо, що український президент Володимир Зеленський представив "формулу миру" для завершення війни. Вона складається з 10 пунктів, серед яких: радіаційна, ядерна та енергетична безпека країни, завершення війни, виконання Статуту ООН і повернення всіх полонених.

У РФ формулу назвали "безглуздим ультиматумом Росії". У російському Міністерстві закордонних справ у серпні цього року заявили, що для "врегулювання кризи" потрібно, щоб Україна припинила бойові дії і отримання зброї від Заходу, погодилася на нейтральний, позаблоковий і без'ядерний статус, визнала окупацію її територій, дозволила свою "демілітаризацію і денацифікацію", а також "забезпечила права російськомовних громадян і нацменшин".

Вас також можуть зацікавити новини: