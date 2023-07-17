Тіло політика виявили у робочому кабінеті його будинку біля Тирасполя.

Лідера комуністів невизнаного Придністровʼя Олег Хоржана знайшли мертвим в його будинку.

Як повідомило Радіо Свобода, тіло Хоржана з численними ножовими пораненнями виявили у робочому кабінеті його будинку біля Тирасполя. За даними так званого МВС Придністров’я, тіло політика з "ознаками насильницької смерті" знайшла дружина поруч із "відкритим порожнім сейфом".

При цьому поліція Молдови повідомила, що Хоржана знайшли застреленим у власному будинку. Розслідується справа про убивство.

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Лідер російських комуністів Геннадій Зюганов вже повідомив, що Хоржана вбили минулої ночі, і що комуністична партія РФ вимагає "негайно розпочати розслідування".

Хто такий Олег Хорджан

Олегу Хоржану було 47 років. Він відомий проросійськими поглядами і виступав за незалежність Придністровʼя. У грудні 2022 року Хоржан вийшов на свободу після 4,5 років ув’язнення у справі "про насильницькі дії щодо представника влади".

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