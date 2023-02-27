У Кишиневі заявили, що їхня країна є найбільш постраждалою від війни після України.

Офіційні особи Молдови попереджають Захід про те, що їхня країна може бути наступною ціллю Володимира Путіна після України. Згідно з матеріалом CNN, є ризик захоплення Придністров’я, а потім і цілої Молдови.

Ресурс згадує слова голови Служби безпеки Молдови Міхая Балана, який попередив про існування дуже високого ризику нового наступу Росії на сході Молдови у 2023-му році. В CNN вважають, що це може статися уже в найближчі місяці.

"Якщо Росія почне весняний наступ, який зосередиться на півдні України, вона може знову спробувати підповзти до Одеси, а потім з’єднатися з Придністров’ям , по суті, створивши сухопутний міст, який проходить через південь України та ще ближче до території НАТО. Молдова не є членом Північноатлантичного альянсу, що робить її більш вразливою для порядку денного Путіна", - йдеться у матеріалі.

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У Молдові уряд та більшість громадян хочуть більш тісно співпрацювати із Заходом. Завдяки цьому країна у минулому році отримала статус кандидата в ЄС. Однак у Молдові все одно досі діє рух (який також представлений у парламенті), котрий відколовся від напрямку на Захід і прагне загострити обстановку в країні.

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що партнери повинні допомогти Молдові у боротьбі проти потенційної російської окупації. Це загарбання вже зараз має свої ознаки.

"Я справді бачу багато відбитків пальців російських військових, російських служб у Молдові. Це дуже слабка країна, і ми всі повинні їм допомогти", - зазначив очільник польського уряду.

Колишній заступник голови МЗС Молдови, а зараз директор Інституту європейської політики та реформ у Кишиневі Юліан Гроза заявив, що Росія завжди намагалася досліджувати та використовувати інформаційний простір у Молдові за допомогою пропаганди, однак зараз вона робить це сильніше. З війною всі ці інструменти, які РФ використовувала раніше, примножилися та посилилися.

Окрім цього він додав, що Молдова є найбільш постраждалою країною від війни після України.

"Ми все ще маленька країна, яка має недостатньо розвинену економіку, і це створює великий тиск", - заявив Гроза.

Росія і її дії щодо Молдови

Голова МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що Молдова після України нібито потрапила під вплив Заходу. Окрім цього він негативно висловився про владу країни. Молдовське міністерство закордонних справ дипломатично відповіло представнику Кремля.

В українському МЗС заявили про те, що Молдова очікує, що після поразки у війні проти України Росія виведе свої війська з Придністров'я.

Україна поділилася з Кишиневом планами Кремля щодо дестабілізації ситуації в Молдові. Олексій Данілов, у свою чергу, розкрив деталі плану державного перевороту.

Новий прем’єр-міністр Молдови Речан заявив про необхідність демілітаризувати Придністров’я. У Росії на такий заклик відреагували вкрай негативно.

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