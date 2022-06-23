Лідери західних країн також стурбовані позицією Китаю.

Представники країн "Великої сімки" та Північноатлантичного альянсу займуться розробкою нових способів тиску на Російську Федерацію через війну в Україні. Лідери стурбовані позицією Китаю.

Про це пише Reuters.

Лідерів Австралії, Японії, Південної Кореї і Нової Зеландії включили в роботу саміту НАТО, щоб показати, що країни Заходу все ще спостерігають за Китаєм попри війну в Україні.

"Війна Росії проти України активізувала наші партнерські відносини в усьому світі. Однак це не означає, що Україна змушує нас відводити погляд від Китаю. Насправді якраз навпаки", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що на саміті НАТО ухвалять нову Стратегічну концепцію, яка буде спрямована на усунення загроз з боку Росії та Китаю.

Варто відзначити, що президент України Володимир Зеленський виступить на саміті "Великої сімки" і саміті НАТО.

Як раніше повідомляв УНІАН, у Вашингтоні озвучили головні цілі в рамках самітів "Великої сімки" та НАТО. Все зводиться до війни в Україні, яку розв'язала Російська Федерація. Зустрічі лідерів пройдуть вже наприкінці червня. На них онлайн виступить український президент.

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