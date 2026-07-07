'Україна перевершила всі очікування': сенатор Грем заявив про шанс змусити Путіна піти на мир

Грем наголосив, що це літо є найсприятливішим часом для того, щоб змусити Путіна сісти за стіл переговорів.

Україна перевершила всі очікування у боротьбі з російським вторгненням. Тепер союзники повинні посилити свою підтримку. Про це заявив республіканець від штату Південна Кароліна, сенатор Ліндсі Грем на своїй сторінці в соцмережі X.

"Україна перевершила всі очікування у справі визволення своєї країни від російського вторгнення і заслуговує на подальшу посилену підтримку. Мій законопроект про санкції проти Росії, розроблений спільно з сенатором Блюменталем, може принести реальні результати. Цей законопроект, який користується широкою та глибокою підтримкою обох партій, дозволить президенту Трампу ввести мита на провідні країни, що закуповують дешеву російську нафту та природний газ для підтримки військової машини Путіна", – написав він.

Грем підкреслив, що це літо є найсприятливішим часом для того, щоб докласти всіх зусиль і чинити тиск на російського диктатора Володимира Путіна, змусивши його сісти за стіл переговорів.

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Росія не збирається розпочинати реальні мирні переговори до 2027 року

Раніше українські чиновники розповіли журналістам Financial Times, що російські переговірники повідомили американській стороні про те, що Москві необхідно домогтися від Києва згоди на радикальні поступки для завершення війни. За їхніми словами, тристоронні мирні переговори за посередництва США навряд чи відновляться до кінця літа.

Один із чиновників наголосив, що зосередженість Росії на максималістських цілях Путіна означає, що Москва навряд чи візьме участь у будь-яких конструктивних переговорах до лютого наступного року.

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