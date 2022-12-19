Для конспірології злітало кілька бортів.

Літак з російським диктатором Володимиром Путіним на борту увійшов у повітряний простір Білорусі.

Як повідомляє проект "Беларускі Гаюн", до повітряного простору Білорусі увійшов Іл-96-300ПУ з реєстраційним номером RA-96022. Борт вилетів із Санкт-Петербурга о 14:25 за місцевим часом. Номер рейсу - RSD111.

Спостерігачі припускають, що для конспірації о 14:30 з московського аеропорту "Внуково" підняли інший Іл-96-300ПУ з реєстраційним номером RA-96020. Номер рейсу - RSD1/RSD001. Крім того, вранці в Пітер перегнали відразу два борти Путіна RA-96022 і RA-96014. Другий також підняли в небо після зльоту літака з Путіним.

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За даними спостерігачів, Путін летить до Мінська на RA-96022. Борт диктатора супроводжує винищувач. Його підняли з аеродрому в Барановичах о 14:45 за мінським часом. Крім того, приблизно в цей же час з аеродрому в Мачулищах злетів гелікоптер Мі-8 ВПС РБ. Він летить у напрямку на Національного аеропорту "Мінськ".

Крім того, в Мінськ вже прибули міністр оборони Сергій Шойгу та міністр закордонних справ Сергій Лавров.

Путін летить до Лукашенка: що відомо

У Мінську 19 грудня запланована зустріч Володимира Путіна з Олександром Лукашенком.

На думку радника глави Офісу президента Володимира Зеленського Михайла Подоляка, президент РФ буде підштовхувати свого посіпаку до наступу.

У Головному управлінні розвідки Міноборони України повідомляли, що станом на 17 грудня Білорусь не була готова до повноцінної участі в наземній операції проти української держави.

Цього ж дня у ГУР повідомили, що Росія не готова до нового повномасштабного наступу на Україну.

Варто зазначити, що 24 лютого Білорусь дозволила РФ здійснити повномасштабне вторгнення в Україну зі своєї території.

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