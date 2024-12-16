Стратегічний бомбардувальник Ту-160М являє собою модернізовану версію радянського Ту-160.

У 2025 році російські війська отримають чотири бомбардувальника Ту-160М. Про це повідомив міністр оборони Андрій Бєлоусов на колегії Міноборони РФ.

"‎Приймемо до складу авіаційних стратегічних сил чотири стратегічні ракетоносці Ту-160М"‎, – заявив російський високопосадовець.

Бєлоусов додав, що у 2025-му у армія також отримає стратегічний атомний підводний човен "Князь Пожарський". Це субмарина проєкту 955 "Борей", яка належить до четвертого (останнього на сьогодні) покоління.

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Ту-160/Ту-160М – довідка

Ту-160М являє собою модернізовану версію радянського надзвукового стратегічного бомбардувальника-ракетоносця зі змінною стрілоподібністю крила Ту-160. Базова версія здійснила перший політ у 1981-му.

Частину цих машин експлуатувала Україна. Раніше льотчик Василь Кукуленко, який пілотував Ту-160, розповів про управління літаком та його бойові можливості.

Російський проект модернізації Ту-160 передбачав встановлення нового радіоелектронного обладнання та озброєння. При цьому Ту-160М успадкував головний недолік радянського літака – відсутність скритності.

В перспективі росіяни можуть замінити Ту-160 новим малопомітним літаком, який розробляють за програмою ПАК ДА (Перспективний авіаційний комплекс дальньої авіації). Втім, поки що перспективи цієї програми доволі туманні.

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