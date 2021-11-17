Наступного тижня ще близько 80 мігрантів, які перебувають у Литві, мають намір добровільно повернутися до країн походження.

Влада Литви добилась повернення додому понад 200 іракців, які нелегально потрапили в країну з території Білорусі.

Про це повідомляє Польське радіо з посиланням на Міністерство внутрішніх справ Литви.

За даними МВС, з Литви вже виїхали понад 200 осіб, які нелегально перетнули литовсько-білоруський кордон.

Упродовж наступного тижня ще близько 80 мігрантів, які перебувають у Литві, мають намір добровільно повернутися до країн походження. У Литві перебувають консули Іраку, котрі готують документи на повернення для своїх земляків.

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Очільник литовського МЗС Габріелюс Ландсбергіс заявив, що проти режиму Олександра Лукашенка необхідно запровадити додаткові санкції, якщо він перешкоджатиме поверненню мігрантів, котрі перебувають на кордоні.

"Я б запропонував розглянути додаткові санкції, якщо люди не зможуть виїхати", – сказав він.

Ландсбергіс зазначив, що "Європейський Союз має й такі інструменти, мову яких розуміє режим у Мінську".

За словами очільника литовської дипломатії, наразі влада Іраку організовує переліт 200 громадян цієї країни, які опинилися на кордоні з Польщею.

Міграційна криза на кордонах ЄС

З кінця травня влада Білорусі у відповідь на санкції західних держав сприяє нелегальному проникненню мігрантів з кризових регіонів до Євросоюзу через свою територію. Таким чином Мінськ відреагував на посилення західних санкцій до Білорусі.

У ЄС такий крок назвали "гібридною атакою" Білорусі. Євросоюз готує п'ятий пакет санкцій стосовно режиму Олександра Лукашенка через використання ним мігрантів як інструменту проти країн блоку.

В останні дні особливо напружена ситуація склалась на білорусько-польському кордоні. Влітку загострення ситуації відбувалося на білорусько-литовському кордоні. Після цього у Литві почалося будівництво 508-кілометрової стіни на кордоні з Білоруссю.

Україна також посилила охорону кордону з Білоруссю.

Автор: Вікторія Токарєва