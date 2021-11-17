Влада Литви добилась повернення додому понад 200 іракців, які нелегально потрапили в країну з території Білорусі.
Про це повідомляє Польське радіо з посиланням на Міністерство внутрішніх справ Литви.
За даними МВС, з Литви вже виїхали понад 200 осіб, які нелегально перетнули литовсько-білоруський кордон.
Упродовж наступного тижня ще близько 80 мігрантів, які перебувають у Литві, мають намір добровільно повернутися до країн походження. У Литві перебувають консули Іраку, котрі готують документи на повернення для своїх земляків.
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Очільник литовського МЗС Габріелюс Ландсбергіс заявив, що проти режиму Олександра Лукашенка необхідно запровадити додаткові санкції, якщо він перешкоджатиме поверненню мігрантів, котрі перебувають на кордоні.
"Я б запропонував розглянути додаткові санкції, якщо люди не зможуть виїхати", – сказав він.
Ландсбергіс зазначив, що "Європейський Союз має й такі інструменти, мову яких розуміє режим у Мінську".
За словами очільника литовської дипломатії, наразі влада Іраку організовує переліт 200 громадян цієї країни, які опинилися на кордоні з Польщею.
Міграційна криза на кордонах ЄС
З кінця травня влада Білорусі у відповідь на санкції західних держав сприяє нелегальному проникненню мігрантів з кризових регіонів до Євросоюзу через свою територію. Таким чином Мінськ відреагував на посилення західних санкцій до Білорусі.
У ЄС такий крок назвали "гібридною атакою" Білорусі. Євросоюз готує п'ятий пакет санкцій стосовно режиму Олександра Лукашенка через використання ним мігрантів як інструменту проти країн блоку.
В останні дні особливо напружена ситуація склалась на білорусько-польському кордоні. Влітку загострення ситуації відбувалося на білорусько-литовському кордоні. Після цього у Литві почалося будівництво 508-кілометрової стіни на кордоні з Білоруссю.
Україна також посилила охорону кордону з Білоруссю.