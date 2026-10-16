Трамп чи Путін: Зеленський зізнався, з ким легше мати справу

Він підкреслив, що за Україною настане черга Європи і лідери країн це розуміють, тому підтримують.

З президентом США Дональдом Трампом вже було кілька зустрічей, були дискусії, які вели до ухвалення рішень. Так президент України Володимир Зеленський прокоментував заяву Трампа про те, що йому легше мати справу з російським диктатором, ніж з українським лідером.

"Зі мною важче ніж з Путіним? А з ним легше, ніж з Путіним. Мені з Трампом", - сказав Зеленський.

При цьому додав, що в нього було кілька зустрічей з президентом США і завжди вони знаходять теми для дискусій і ухвалення рішень. Зеленський наголосив, що відстоює виключно інтереси України та народу.

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"На нас напали, окупували, вбили наших людей. Логічно, що ми маємо право на захист. І як би Росія не хотіла обмежити всі наші права, зрозуміло, що право на захист ми маємо. Це абсолютно законно", - наголосив президент України.

За його словами, Україна буде стояти міцно, але безумовно пріоритетом є закінчення війни. Зеленський підкреслив, що Путін не хоче перемовин зараз у жодному форматі, бо не хоче завершення війни.

"Я впевнений, що Донбасу для нього замало", - сказав президент України.

При цьому додав, що Путін відчув, що можна підписувати договори, виходи із санкцій, тому його це заохочує до нової ескалації.

"Ми не можемо сприймати дизельні угоди, ці домовленості, бо далі будуть газові угоди, я в цьому впевнений, будуть зніматися санкції після газу ще з чогось і все прийде до банківської системи, окремих людей, хімічної промисловості", - наголосив Зеленський. За його словами, це великі ризики.

Президент України сказав, що зараз відчуває повну підтримку Європи, особливо в останній місяць. За його словами, Європа дуже об’єднана навколо підтримки України і це відчувається і у відносинах із США, бо розуміє всі ризики, які є.

Він наголосив, що російські дрони вже порушували кордони Румунії, Польщі, Німеччини, Молдови, Болгарії.

"Сьогодні не обов’язково вести сухопутну війну. Сьогодні порушення повітряного простору, то вже вторгнення. І Росія тестує", - наголосив Зеленський. За його словами, Європа розуміє, що поки стоїть Україна, то менша буде ескалація з Росією.

"Питання зараз не просто про вихід з Донбасу, що хотіли руські, або що хотіли з нами в діалогах США проговорювати. Питання зараз не про вихід з Донбасу, а про існування нашої держави", - наголосив Зеленський.

За його словами, якщо Україна не буде боротися, то нас знищать. Він наголосив, що Путін говорить, що хоче тільки Донбас, але в той же час повномасштабне вторгнення починалося і з походу росіян на Київ.

"Це схід нашої держави? Ні, це столиця. Без столиці немає держави", - наголосив президент України.

За його словами, Путін хоче знищити українців, бо не вважає нас народом, країною.

"Якщо ми впадемо, то 20 млн українців підуть в Європу, тому, що він нас знищить і витіснить", - підкреслив Зеленський.

Він наголосив, що США мають зупинити вбивства українців на нашій території, куди росіяни прийшли.

Зеленський наголосив, що для Путіна "ніколи не буде досить Донбасу". За його словами, і тоді виникає питання на яких кордонах буде російська армія. Він додав, що Путін уже перевіряє дронами держави - члени НАТО, а потім можуть бути ракети.

"Але американська сторона сказала, що із Зеленським важко говорити. Не так складно з Путіним вирішувати, звичайно", - підкреслив Зеленський.

Наприкінці брифінгу журналісти запитали, чи не здається Зеленському, що Трамп - через падіння власного рейтингу, його неправильні рішення, котрі можуть привести до поразик республіканців на виборах в США - хоче зробити з укораїнського президента "цапа відбувайла". У відповідь президент України усміхнувся і сказав: "Це і є моя відповідь".

Трамп і Зеленський

Як повідомляв УНІАН, американський президент Дональд Трамп не хоче мати справу із українським колегою Володимиром Зеленським, оскільки той нібито не хоче домовлятися з Кремлем.

Трамп поділився своєю думкою про те, що Зеленський нібито "не та людина, з якою варто мати справу". Він додав, що мирна угода з Росією, якщо й буде укладена, то вже без Зеленського.

"Він не хоче домовлятися. Він каже, що хоче домовитися, але це не так. Ні, я не великий прихильник Зеленського", – висловився Трамп.

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