Білоруська і російська сторона знають, що залишити з радянського минулого, сказав "президент".

Самопроголошений білоруський президент Олександр Лукашенко стверджує, що Союзна держава Білорусі і Росії буде кращою, аніж Євросоюз і СРСР.

Союз, створений Білоруссю і РФ, "буде більш просунутим і більш стабільним", розповів Лукашенко в інтерв'ю турецькій телерадіокомпанії TRT, повідомив Telegram-канал "Пул Первого".

За словами Лукашенка, білоруська і російська сторона не ставлять перед собою конкретних термінів щодо створення Союзної держави, а йтимуть крок за кроком.

Читайте такожЛукашенко зізнався, що він і Путін – рідні брати"По-перше, тому що ми врахуємо всі помилки Європейського Союзу, щоб їх не повторювати, а досвід будемо використовувати, позитивний досвід, який корисний для нас. І, по-друге, ми ж вийшли з єдиної держави, з Радянського Союзу, і ми багато вже там спробували. Ми знаємо, що нам залишити з радянського минулого і що нам в майбутньому не стане в пригоді", – заявив так званий "лідер" Білорусі.

Лукашенко сказав, що з цих причин союз його країни та Росії "буде більш потужний, продуманий і просунутий".

"...Ми не ставимо перед собою ніяких термінів. Двадцять п'ятий, тридцятий або якийсь там рік. Ми будемо йти... крок за кроком", – додав він.

Нагадаємо, влітку 2020 року в Білорусі пройшли президентські вибори, в результаті яких тодішній чинний президент Олександр Лукашенко нібито переміг з величезним відривом.

Опозиція Білорусі стверджувала, що вибори в Білорусі 2020 були сфальсифіковані, і почалися масові акції протесту. Силовики жорстко розправлялися з протестувальниками, ЗМІ писали про жертв й постраждалих.

Низка країн Заходу не визнали білоруські вибори й не вважають Лукашенка легітимним президентом. Відносно Білорусі було запроваджено нові санкції.

Що таке союзна держава Білорусі та Росії – довідка УНІАН

Союзною державою Білорусі і РФ називають поетапно створюване наддержавне утворення, в результаті якого має з'явитися єдиний політичний, економічний, військовий, митний, валютний, юридичний, гуманітарний і культурний простір.

Договір про створення Союзної держави був підписаний в Москві 8 грудня 1999 року. Документ набув чинності 26 січня 2000-го.

Наприкінці 2019 року було затверджено дорожню карту, в якій була описана більш поглиблена інтеграція Білорусі до складу Союзної держави.

Вас можуть зацікавити такі новини:

Автор: Екатерина Присяжнюк