В Німеччині двоє старих металістів втекли з будинку для літніх людей заради рок-фестивалю

Дідусі не хотіли лишати фестиваль, тому поліція супроводила їх додому за допомогою таксі та патрульної машини.

У Німеччині двоє літніх чоловіків самовільно покинули свій будинок для літніх людей, щоб потрапити на фестиваль важкої музики Wacken Open Air.

Про це повідомляє DW, посилаючись на інформацію поліції. Відзначається, що заклад повідомив поліції про зникнення двох мешканців.

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Правоохоронці знайшли зниклих металістів похилого віку на фестивалі Wacken Open Air. За словами поліції, чоловіки були "дезорієнтовані та приголомшені».

Тим не менш, вони не хотіли лишати фестиваль, тому поліція супроводила їх додому з допомогою таксі та патрульної машини.

Представник поліції Мерле Нойфельд зазначив, що мешканцям будинку престарілих, очевидно, сподобалося на фестивалі.

Wacken Open Air — найбільший у світі фестиваль важкої музики, що проводиться щорічно в передмістях німецького міста Вакен, на півночі Німеччини. Проводиться в перші вихідні серпня кожного року.

Нагадаємо, в США 92-річна жінка застрелила власного сина, щоб той не відправив її в будинок престарілих.