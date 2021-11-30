У період холодної війни США розмістили в Західній Європі значну кількість ядерних боєголовок.

Олександр Лукашенко заявив, що у випадку розміщення ядерної зброї НАТО у Польщі погодиться розмістити таку ж зброю РФ у Білорусі.

Про це він заявив в інтерв’ю одіозному кремлівському пропагандисту Дмитру Кисельову.

"Тоді я запропоную Путіну повернути ядерну зброю у Білорусь. Ми домовимося яку (зброю – УНІАН). Ту ядерну зброю, яка буде найбільш ефективною у такому зіткненні", – сказав Лукашенко.

Політик додав, що "ми на території Білорусі до цього готові", і що він, як "добрий господар", нічого, мовляв, не зруйнував: "усі сараї стоять на місці".

Як писав УНІАН, раніше генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що американська ядерна зброя може опинитися "на схід від Німеччини", якщо уряд ФРН відмовиться від її розміщення на своїй території.

Відмова Німеччини від ядерної зброї

У травні 2020 року посол США у Польщі Джорджетт Мосбахер припустила, що Польща могла б розмістити на своїй території ядерну зброю США.

Раніше посол США у Німеччині Річард Гренелл звинуватив Німеччину у підриві зусиль НАТО з ядерного стримування, виступивши з критикою на адресу молодших партнерів канцлера Ангели Меркель по коаліції після того, як деякі з їх лідерів закликали до ядерного роззброєння.

У статті для німецької газети Die Welt посол Гренелл написав: "Замість того, щоб підривати солідарність, яка становить основу ядерного стримування НАТО, Німеччині зараз потрібно виконувати свої зобов'язання перед союзниками і продовжувати інвестиції у ядерні зусилля НАТО".

США модернізували свою ядерну зброю, дислоковану в Німеччині.

У період холодної війни США розмістили в Західній Європі значну кількість ядерних боєголовок. Після 1991 року більшу їх частину вивезли, але близько 150 бомб досі залишаються на континенті і зберігаються на території різних країн, зокрема Італії, Бельгії, Нідерландів, Німеччини та Туреччини.

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Автор: Яна Ставська