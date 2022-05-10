Займатися питанням будуть люди, які працювали над створенням "Іскандера".

Невизнаний президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що Росія допоможе його країні у сфері ракетного виробництва.

Про це йшла мова його нараді з представниками Міністерства оборони, пише "БелТА".

"При мені президент (Володимир Путін) поставив завдання Дмитру Рогозіну негайно надати підтримку, щоб ми не створювали велосипед, щоб ми могли задіяти досвід розробників, ракетників Російської Федерації, які робили "Іскандер". Це молоді хлопці", - додав він.

За його словами, відповідні домовленості досягнуті на вищому рівні.

Нагадаємо, російські оперативно-тактичні ракетні комплекси "Іскандер" розробило "Конструкторское бюро машиностроения" в Коломні на південному сході Росії.

Раніше військовий експерт Олег Жданов повідомляв, що Росія практично не запускає по Україні ракети з території Білорусі, оскільки у неї закінчилися "Калібри" сухопутного базування для комплексів "Іскандер".

За його даними, агресор перекинув основні ракетні бригади в Бєлгородську і Ростовську області. Звідти вони обстрілюють ті українські території, на які вистачає дальності ракет.

Вас також можуть зацікавити новини: