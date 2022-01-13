У двох областях та одному місті так звана антитерористична операція триває.

На території Казахстану почали скасовувати режим надзвичайного стану. Утім у двох областях продовжують операцію проти "терористів".

Відповідні укази опубліковані на сайті Акорди, резиденції президента.

Читайте такожВ ООН вимагають негайного розслідування вбивств у КазахстаніПрезидент Касим-Жомарт Токаєв вирішив скасувати надзвичайний стан в Павлодарській, Західноказахстанській і Північноказахстанській областях - з 7:00 годин 13 січня.

Нагадаємо, надзвичайний стан запровадили у всій країні до 19 січня, але 7 січня Токаєв анонсував його зняття в "спокійних" регіонах.

Крім цього, комітет нацбезпеки Казахстану повідомив про завершення "антитерористичної операції" у 12 областях та 2 мегаполісах - Нур-Султані та Шимкенті, передає державний телеканал "Хабар 24".

Червоний рівень терористичної небезпеки у цих містах, а також Акмолінській, Актюбінській, Атирауській, Східноказахстанській, Західноказахстанській, Карагандинській, Кизилординській, Костанайській, Мангістауській, Павлодарській, Північноказахстанській та Туркестанській областях скасовано.

В Алмати, Алматинській та Жамбильській областях так звана антитерористична операція триває.

Протести в Казахстані - що відомо

Масові акції протесту, спровоковані зростанням цін на скраплений газ, почалися в Казахстані 2 січня. Пізніше громадяни почали вимагати відставки президента, уряду, введення демократичних змін.

Під час акцій правоохоронці застосовували силу до протестувальників.

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв відправив у відставку уряд, зняв з посади голови Ради безпеки свого попередника Нурсултана Назарбаєва і пообіцяв задовольнити частину вимог активістів.

Також Токаєв оголосив, що діятиме жорстко і запровадив режим надзвичайної ситуації по всій країні. У ніч на 6 січня почалися грабежі, після чого він оголосив про початок "антитерористичної операції" і попросив допомоги "у наведенні порядку" в Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ).

Росія, Білорусь, Вірменія, Киргизстан і Таджикистан розгорнули колективні "миротворчі" сили ОДКБ в кількості 2030 осіб і 250 одиниць техніки.

7 січня у зверненні до народу Токаєв заявив, що віддав наказ відкривати вогонь на поразку без попередження.

10 січня в Казахстані оголошено загальнонаціональну жалобу за загиблими під час протестів. Точна кількість загиблих невідома.

Від початку акцій було затримано майже 8 тисяч осіб.

З 13 січня має розпочатися поетапне виведення військового контингенту з території Казахстану.

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