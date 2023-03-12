Водночас на чотирьох полігонах у Білорусі залишились наметові містечка для того, щоби прийняти додаткові сили з РФ.

Командувач Об’єднаних cил Збройних сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв повідомив, що росіяни провели ротацію військ на території Білорусі.

Про це Наєв сказав у відеокоментарі, оприлюдненому Командуванням Об'єднаних Сил Збройних сил України у Facebook."Зараз загроза з північного напрямку - наземних дій ворога - низька. На території Білорусі перебувають російські війська. Була здійснена до цього ротація, частина цих сил була виведена. Зараз є інформація, що на території Білорусі залишились на чотирьох полігонах наметові містечка для того, щоб прийняти додаткові сили", - сказав Наєв.

Водночас, в Україні відслідковують обстановку. Він додав, що ситуація стабільна і контрольована.

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Загроза з боку Білорусі

Росія використовує територію Білорусі з самого початку повномасштабного вторгнення. Саме з Білорусі пішли перші танки на Київ і північні області України.

В даний час найбільшу загрозу становить білоруський аеропорт "Мачулищі", з якого регулярно злітають російські винищувачі для завдання ударів по Україні.

При цьому росіяни постійно проводять з білорусами спільні військові навчання. Прикриваючись цим, 9 січня РФ перекинула до Білорусі ще один ешелон із технікою та військовими.

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