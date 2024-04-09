Засідання пройде через скарги посла РФ Михайла Ульянова.

Рада Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) проведе у четвер, 11 квітня, позачергове засідання для обговорення ударів дронів по окупованій Росією Запорізькій АЕС, повідомляє Reuters із посиланням на неназваних дипломатів.

Зазначається, що засідання пройде з ініціативи Росії. При цьому МАГАТЕ дату такої зустрічі наразі не оголошувало. Згідно з правилами ради, будь-яка країна, включно з Росією, може скликати засідання.

Так, посол Росії в МАГАТЕ Михайло Ульянов зазначив, що його країна скликала екстрене засідання ради "щодо нещодавніх атак і провокацій збройних сил України проти ЗАЕС".

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Ситуація на ЗАЕС - що відомо

7 квітня МАГАТЕ заявило, що на території окупованої російськими військами ЗАЕС вибухнув безпілотник.

У ГУР Міноборони одразу запевнили, що Україна не причетна. Там припустили, що це може бути імітаційним ударом росіян.

Пізніше в МАГАТЕ розкрили, що не було "жодних ознак пошкодження критично важливих систем ядерної безпеки або безпеки на майданчику" станції. Було тільки уражено обладнання спостереження та зв'язку, а також військова автівка.

8 квітня агентство ООН з ядерного нагляду засудило удари безпілотників по ЗАЕС та зазначили, що "такі безрозсудні атаки значно підвищують ризик великої ядерної аварії та повинні бути негайно припинені".

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