З'ясувалося, що влада Саудівської Аравії попереджала Німеччину щодо чоловіка, який влаштував наїзд на людей на різдвяному ярмарку.

Серед постраждалих унаслідок наїзду автомобіля на людей на різдвяному ярмарку в Магдебурзі є громадянка України.

Як повідомили в Мінстерстві закордонних справ України, наразі українка, 1972 року народження, перебуває у важкому стані в одній із німецьких лікарень. Українське посольство і консули надають необхідну допомогу.

Крім того, як уточнюється в заяві місцевої влади, серед загиблих є і маленька дитина. За словами прем'єр-міністра землі Саксонія-Ангальт Райнера Хазелоффа, понад 200 осіб дістали поранення, багато з них серйозні, передає Reuters. У Магдебурзі після нападу ярмарок уже не відкриється.

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Раніше Хазелофф розповів, що 50-річний підозрюваний у скоєнні злочину на ім'я Талеб аль-Абдулмохсен - лікар-психіатр, який жив і працював у місті Бернбурзі. До Німеччини він приїхав навчатися 2006 року і залишився, а у 2016 року його визнали біженцем. Наразі у нього є постійна посвідка на проживання.

Прокурор Хорст Вальтер Нопенс сказав, що слідчі продовжують допит підозрюваного. Йому висунуто обвинувачення у вбивстві за п'ятьма епізодами, а також у завданні тяжких тілесних ушкоджень. Він зазначив, що слідчі ще уточнюють мотиви нападника, але вже з'ясувалося, що вони пов'язані з невдоволенням ставленням до біженців із Саудівської Аравії в Німеччині.

Як стверджує Reuters із посиланням на джерела в Саудівській Аравії, влада цієї країни попереджала Німеччину про цього чоловіка, оскільки в соцмережах він висловлював погляди, що "загрожують безпеці".

Як з'ясувало Бі-бі-сі, Ер-Ріяд надсилав німецькій владі чотири офіційні листи з детальною інформацією про Талеба аль-Абдулмохсена та його "дуже екстремістські погляди". Листи відправлялися у МЗС Німеччини та розвідувальні служби країни, але їх проігнорували, стверджує джерело видання у Ер-Ріяді.

Напад у Магдебурзі

Напад стався вчора ввечері в центрі міста, коли автомобіль на великій швидкості врізався в натовп людей на різдвяній ярмарці. Водія відразу затримали. Поліція вважає, що наїзд був навмисним.

Минулого місяця глава МВС Німеччини Ненсі Фезер попереджала, що різдвяні ярмарки є потенційними цілями екстремістів, тому вони перебувають під особливим контролем поліції.

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