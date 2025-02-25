Президент Франції Еммануель Макрон вважає, що перемир'я на українсько-російському фронті може наступити вже найближчим часом.

Як передає французька газета Le Monde, про це політик повідомив в інтерв'ю Fox News після особистої зустрічі із президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом. Відомо, що вони обговорювали шляхи припинення війни в Україні:

"Спочатку нам потрібне перемир'я. Я думаю, що воно може бути укладено в найближчі тижні".

Переговори Трампа та Макрона

Як відомо, 24 лютого президент США прийняв у Білому домі президента Франції для обговорення ситуації в Україні та пошуку шляхів мирного врегулювання конфлікту. Ця зустріч відбулася на тлі третьої річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

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Трамп наголосив, що Європа має взяти на себе провідну роль у довгостроковому забезпеченні безпеки України. Також він висловив сподівання на швидке підписання угоди про корисні копалини між Сполученими Штатами та Україною.

Макрон запропонував розмістити в Україні європейські миротворчі сили після підписання мирної угоди між Києвом та Москвою. Він підкреслив, що будь-яка мирна угода повинна забезпечувати суверенітет та територіальну цілісність України, а мир не повинен означати капітуляцію України або припинення вогню без відповідних гарантій.

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