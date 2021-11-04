Вручення вищої нагороди Франції відбулося у французькому виноробному регіоні Бургундія.

Президент Франції Емманюель Макрон присвоїв канцлеру Німеччини Ангелі Меркель звання кавалера ордена Почесного легіону.

Вручення вищої нагороди Франції відбулося у французькому виноробному регіоні Бургундія.

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"Я хотів би подякувати тобі за те, що ти так багато чому мене навчила... Спасибі, дорога Ангела, за все, що ти зробила для нашої Європи", - заявив Макрон у промові з нагоди нагородження Ангели Меркель Великим хрестом ордена Почесного легіону, передає "РИА Новости".

Президент Франції підкреслив, що Ангела Меркель, перебуваючи на посаді канцлера, сприяла збереженню єдності Європи, "незважаючи на всі потрясіння".

Що таке Орден Почесного легіону

Орден Почесного легіону був заснований у Франції Наполеоном Бонапартом в 1802 році. Він присвоюється військовим і цивільним особам за видатні заслуги перед країною в мирний і воєнний час, також може присуджуватися громадянам інших держав.

Вибори в Німеччині

Вибори в Бундестаг Німеччини відбулися 26 вересня. За їх підсумками вперше за 16 років без Ангели Меркель буде сформовано новий уряд. На даний момент партії обговорюють можливості для формування коаліції.

Автор: Ірина Погоріла