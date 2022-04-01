Французький міністр заявив, що головна мета - ні в чому не поступатися Росії.

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан під час візиту до Таллінна закликав посилити військову, фінансову та гуманітарну допомогу Україні.

Про це повідомляє пише CNN.

"Росія не повинна сподіватися на перемогу. Ставки для нас стратегічні", - сказав Ле Дріан.

"У нас дуже чітка мета – ні в чому не поступатися і активізувати наші зусилля до повного припинення вогню на всій території України і реальних переговорів", – додав він.

Міністр також сказав, що Франція хоче показати партнерам на всіх континентах, що "оскільки російська війна в Україні є запереченням принципів і зобов'язань, що захищають нас усіх, це справа кожного".

Ле Дріан також застеріг від довіри до обіцянок про скорочення бойових дій. "Ми можемо тільки судити про вчинки, і на даний момент нас там немає", - зазначив французький міністр.

Глава французького МЗС знову закликав Європу відмовитися від російських вуглеводнів. "Хоча ми не всі маємо однакову залежність від російських вуглеводнів, у нас буде однаковий інтерес у виході з неї (в Європі)", – зазначив міністр.

Нагадаємо, два дні тому Ле Дріан прокоментував російсько-українські переговори, зазначивши, що в них не спостерігається великого прогресу. Він сказав, що в тому, що обговорювалося в Стамбулі, немає "нічого нового" і "немає прориву".

Він додав, що "питання все ті ж" і що президент Росії Путін "як і раніше хоче нав'язати Україні свій диктат".

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